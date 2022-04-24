طبق الفول بالدقة المصرية الرهيبة كل يوم على السحور

طبق الفول من الوجبات الأساسية على المائدة المصرية وخاصةً في شهر رمضان، فقد اعتادت الأسرة المصرية على تناول طبق الفول بشكل يومي في سحور رمضان حيث أنه يعد من الأكلات التي تساعد على الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام الطويلة، مما يجعل ربات البيوت دائمة البحث عن وصفات لتقديم طبق الفول بطرق مختلفة ومتنوعة وبنكهات جديدة حتى لا نمل من تناول طبق الفول بنفس الطريقة طوال الشهر، وهناك طرق كثيرة تمكنك من التنوع في تقديم طبق الفول بشكل يومي لأسرتك منها طبق الفول الإسكندراني والفول بالدقة والفول بالطحينة والفول بالفلفل الألوان والفول بالبيض، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل طبق الفول بالدقة المصرية الرهيبة بطعم لذيذ أحلى من المحلات.

مكونات طبق الفول بالدقة المصرية

يمكنك تحضير طبق الفول اللذيذ بالدقة المصرية ببعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-

طبق من الفول المدمس.

بصلة صغيرة.

1 فلفل أخضر بارد أو حار.

1 ثمرة طماطم.

ليمونة.

2 فص ثوم.

كمون وكزبرة جافة مطحونة وملح.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة خل صغيرة.

طريقة التحضير

لتحضير طبق الفول اللذيذ بمذاق أحسن من المطاعم نقوم بخطوات بسيطة وسهلة، وهي كما يلي:-

نضع الطماطم والبصل والفلفل والثوم في الخلاط أو الكبة للحصول على خليط ناعم. ثم نقوم بإضافة الفول على الخليط مع عصير ليمونة والطحينة والزيت وملعقة الخل ونخفقهم للحصول على قوام ناعم أو وسط كما تفضلين. نقوم بتسخين الفول على النار ثم يقدم بعد إضافة الزيت على الوجه وقليل من الطحينة للتزيين، ويمكن تقديمه مع السلطة الخضراء واللانشون والجبن.

طريقة عمل الفول بالزبادي

المكونات

فص ثوم مفروم.

فول بدون طحن.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة طحينة.

قليل من بقدونس مفروم.

مكعبات طماطم صغيرة.

ملح وكمون وكزبرة جافة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير