علامات تظهر على الوجه قد تكون تحذير لنقص فيتامين b12 في جسمك لاحظها فورا

نكد أن فيتامين b12 من أهم الفيتامينات الأساسية الموجودة في الجسم التي لها دور كبير في تنظيم آلية عمل أجهزة الجسم بشكل دقيق، وفي حالة نقصان هذا العنصر يتعرض الجسم لكثير من المخاطر ويحدث به خلل، ومن أبرز المشاكل المتعلقة بنقص فيتامين b12 حدوث خلل في أعصاب الجسم واضطرابات في حالة الفرد المزاجية.

علامات نقص فيتامين b12

توجد الكثير من العلامات التي تدخل على وجود خلل في معدل فيتامين b12 في الجسم، مثل:

شحوب الجلد

في أغلب الأحيان يكون الأشخاص المصابين بنقص أو خلل في فيتامين ب١٢ يعانون من شحوب في الوجه والجلد وتظهر عليهم بقع على الجلد لونها أصفر خفيف، وبياض خفيف في العينين وتعرف هذه الحالة بالشكل العلمي ( اليرقان ).

ويرجع السبب في ذلك أن هذا الفيتامين له دور أساسي في إنتاج الحمض المسئول عن صنع خلايا الدم الحمراء، وعندما ينقص معدل هذا الفيتامين في الجسم يحدث خلل في كافة أنظمة الجسم..

اللسان الناعم

وفقًا للدراسات التي أجراها المعهد الوطني للقلب والرئة في إنجلترا نجد أن اللسان الناعم يكون علامة كبيرة وملحوظة على نقص وجود فيتامين ب١٢ في الجسم لأن اللسان الناعم دليل على الالتهابات التي تحدث بسبب نقص هذا الفيتامين.

البقع البيضاء

في أوقات كثيرة يكون وجود بقع بيضاء على الجلد أحد أهم الأعراض التي تدل على نقص فيتامين ب١٢، ويرجع ذلك لانخفاض معدل الميلانين في الجلد.

أعراض نقص فيتامين ب 12

قد أجريت بعض الدراسات العلمية على مجموعة أشخاص مصابين بنقص فيتامين ب١٢ ولاحظت الأعراض التالية، مثل:

يشعر المصابين دائماً بالتعب والإرهاق.

حالة من اضطراب ضربات القلب.

ضيق في التنفس.

شحوب بالجلد.

نوبات إمساك أو إسهال.

فقدان في الشهية.

غازات كثيرة في البطن.

مشاكل متعلقة بالبصر.

ضعف عام في عضلات الجسم.

مشاكل في الأعصاب.

الدخول في نوبات اكتئاب وفقدان جزئي في الذاكرة.

مضاعفات نقص فيتامين ب12

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب١٢ في الجسم إلى عدة مضاعفات منها: