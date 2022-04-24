الكحك من أفضل وأشهر وألذ الحلويات للعيد الفطر المبارك، وهي من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد في جميع الوطن العربي ومن الذ وأشهي الحلويات المحببة لدي الكثيرون ويفضلون تناولها في أول أيام العيد مع كوب من الحليب الساخن أو كوب من الشاي الساخن، وكما أنه يحتوى الكحك على القيمية الغذائية العالية المفيدة لصحة جسم الإنسان الذي يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط لانه يعمل على تقوية الاعصاب وامداد الجسم بالفيتامينات والمعادن لتقوية الجهاز المناعة والحماية الجسم من الأمراض، وفي الأواخر العشرة من شهر رمضان تبدأ أغلبية ربات المنزل في اعداد المعجنات العيد الفطر المبارك الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، ولكن البعض يصعب عليه طريقة عمل الكحك الناعم في البيت ويرغب الكثيرون في شرائها من المحلات الحلواني، واليكم من موقع ثقفني في خلال السطور التالية اسرار الحلواني طريقة عمل الكحك الناعم الدايب للعيد بطعم مميز وشهي بالبيت بمكونات بسيطة.

أسرار الحلواني.. طريقة عمل الكحك الناعم الدايب للعيد بطعم مميز وشهي

المقادير

كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

نصف كيلو سمنة بلدي

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من ريحة الكحك

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

ملعقة من السكر البودره

كوب ماء

ملعقة مبيرة خميرة فورية

قليل من الملح

طريقة تحضير كحك الناعم للعيد

أولاً نقوم بتحضير بولة كبيرة ونضع كيلو الدقيق منخول جيداً والملح والبيكنج بودر وريحة الكحك والسمسم ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها نضيف نصف كيلو السمنة على البارد بدرجة حرارة الغرفة إلى الدقيق ونقوم ببس العجين الكحك حتي تتشرب الدقيق من السمنة تماماً نحضر كوب من الماء مع ملعقة الخميرة ونقلب حتي تدوب ونضاف إلى مكونات العجين ونقلب المكونات حتي تتشرب من الماء ونقوم بالعجن بالاصابع حتي تتماسك العجين ويصبح ناعم ويسهل عملية التشكيل نحضر صينية الخبز ونبدأ بتشكيل الكحك بالبصامة والمناقيش ونرص الكحك بالصواني المناسبة للفرن تدخل الصينية الكحك إلى الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتي ينضج ويصبح لونها ذهبي يجرج الكحك من الفرن ونضع عليه في الوجه سكر بودره وبالصحة والهنا

من الممكن لأي امرأة في المطبخ أن تصنع حلوى الكحك في المنزل باتباع الخطوات الأساسية الموضحة في السطور التالية والتي تجعل العجين الطري سهل التقطيع والتشكيل، كيف تصنع كحك العيد التي تبدو وكأنها أتت من محل مع اقتراب شهر رمضان يبدأ تحضير كعك الفطر ومن أهم جوانب هذا الاحتفال خبز الكعك نتيجة لذلك دأ البحث عن طريقة لعمل كعك الفطر في المنزل مثل كعك الفطر الجاهز للخبز وذلك لتوفير المال عند شراء كعك الفطر في المتجر وتحضير الفى من الأشياء التي ترضي الروح وتنشر البهجة والسعادة بمناسبة اقتراب العيد ونقدم طريقة صنع الكعك الطري مثل المحلات