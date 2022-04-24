نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات عمل الغريبة في البيت على طريقة الشيف حسن بطعم رائع مثل الجاهزة في المقال التالي

تعد الغريبة من الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الشهي والناعم والذي يعتبر من عادات المصريين تحضيرها في الأعياد والمناسبات مثل الأفراح ويحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال، وتعتبر الغريبة من الحلويات الغير ضارة ويمكن تحضيرها للعائلة، ويبحث كثير من الأمهات عن طرق تحضير الغريبة المختلفة في المنزل بدون شرائها من المحلات حتى تضمن سلامة عائلتها، ومكوناتها غير مكلفة ويمكنكم تحضيرها بسهولة بدون جهد أو وقت، تابعوا معنا لمعرفة طريقة تحضيرها. مقادير عمل الغريبة للشيف حسن في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

كوب واحد من السمنة في درجة حرارة الثلاجة

بياض بيضة واحدة

ثلاث أرباع كوب من السكر البودرة الناعم

ورقة واحدة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

فستق أو لوز مقشر للتزيين طريقة عمل الغريبة للشيف حسن في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به السمنة والسكر ونقوم بخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف إليهم بياض البيضة مع الاستمرار في الخفق جيدا، ثم نضيف الفانيليا.

بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق بالتدريج مع ضرورة تقليبه بأطراف الأصابع بخفة بدون عجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نبدأ في تشكيل العجينة إلى كور صغيرة ونكورها ثم نضعها في صينية حتى ننتهي من كمية العجين.

ثم نضغط عليها برفق ببصمة الأصابع ونضع حبات اللوز أو الفستق في منتصف حبات الغريبة.

يجب مراعاة ترك مسافة بين كل حبة غريبة والأخرى.

نضع الصينية في الفرن مع مراقبتها حتى تنضج الغريبة ونخرجها قبل أن يتغير لونها.

ثم نرص الغريبة في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. سر نجاح عمل الغريبة يفضل استخدام السمنة حتى تخرج الغريبة بشكل أفضل.

يجب أن ينخل الدقيق والسكر قبل العجن حتى لا يحدث أي تكتلات.

كي تكون الغريبة هشة يفضل تركها في علبة مغلقة لمدة يومين.

يجب عدم استخدام بيكنج باودر أو بيض زيادة يكفى بياض بيضة واحدة. فوائد الغريبة تساعد الغريبة على تهدئة الأعصاب.

تحتوي قطعة الغريبة الواحدة على 160 سعر حراري.

تعمل الغريبة على إعادة حيوية الجسم ونشاطه. عمر شويل - جدة أسرار وتكات عمل الغريبة في البيت على طريقة الشيف حسن بطعم رائع مثل الجاهزة - ثقفني

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