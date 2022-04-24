طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات وبمكونات موجودة في منزلك

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طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات تبحث عنها الالاف من ربات البيوت، حيث يتزايد البحث عن طريقة عمل كحك العيد عبر محرك البحث “جوجل” خلال تلك الفترة من أجل الاستعداد للعيد، فالكحك يعد أحد الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم التي يحبها الكبار والصغار، ولكنه قد يباع في المحلات الشهيرة بأسعار فلكية لا تتناسب مع الكثير من الأشخاص، لذلك ستقدم لكم أسرة “ثقفني” طريقة سهلة لعمل كحك العيد بمكونات رخيصة ومتوفرة في منزلك، لتجهيزي كحك العيد بطعم خرافي لأفراد أسرتك.
طريقة عمل كحك العيد
وتحرص الالاف من الأسر على تحضير كحك العيد قبل حلول أولى أيام العيد، ليتم تقديمه بجانب المشروبات المختلفة أو بجانب مخبوزات العيد للضيوف وأفراد العائلة، ولكن ننصحي راغبي انقاص الوزن ومتبعي الحميات الغذائية بعدم الاكثار من تناوله نظرا لاحتوائه على السعرات الحراية التي يؤدي لزيادة الوزن، ولعمل الكعك الناعم عليكي شراء المكونات الموضحة ادناه.
مكونات كحك العيد الدايب
- كيلو دقيق ” متعدد الأستخدام أو مخصص للكحك والبسكويت”.
- 6 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب من الزبدة.
- 2 ملعقة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- 3 كوب سكر بودر للتزيين.
- رشة ملح.
- خميرة.
- 2 ملعقة من السكر.
- ملعقة صغيرة ريحة الكحك.
- مياه.
- لبن.
- 2 ملعقة سمسم أبيض كبير.
طريقة عمل كحك العيد الدايب
ولتجهيز كحك العيد الدايب الهش بطعم ينافس المحلات الشهيرة، فقط اتبعي ما يلي:
- يتم نخل الدقيق جيدا حتى يتم تصفيته من أي شوائب.
- يتم اضافة الملح إلى الدقيق المنخول، وأيضا اضافة ملعقة صغيرة ريحة الكحك وملعقة كبيرة من السكر، ويتم تقليب الخليط جيدا.
- تضاف ملعقة من السكر إلى كوب من الماء الدافئ واللبن وملعقة صغيرة من الخميرة.
- أثناء فوران الخميرة، في قدر على النار يتم اذابة الزبدة وتقليب السمسم بها ليصبح لونه ذهبي.
- يضاف خليط السمسم والزبدة إلى خليط الدقيق المنخول مع التقليب لتتجانس المكونات.
- يتم اضافة الخميرة إلى الخليط السابق مع التقليب لتمتزج المكونات.
- يتم العجن باليد لنحصل على عجينة متماسكة، ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- تًنقش العجينة بالبصامة أو المنقاش حسب رغبتك، ثم يرص الكحك في صاج.
- يسخن الفرن على حرارة 180، ويتم ادخال الصاج على الرف الأوسط حتى ينضج الكحك تمامًا ويأخذ اللون الذهبي.
- يرش السكر على الكحك ويقدم باردا.
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