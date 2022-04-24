طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات وبمكونات موجودة في منزلك

طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات تبحث عنها الالاف من ربات البيوت، حيث يتزايد البحث عن طريقة عمل كحك العيد عبر محرك البحث “جوجل” خلال تلك الفترة من أجل الاستعداد للعيد، فالكحك يعد أحد الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم التي يحبها الكبار والصغار، ولكنه قد يباع في المحلات الشهيرة بأسعار فلكية لا تتناسب مع الكثير من الأشخاص، لذلك ستقدم لكم أسرة “ثقفني” طريقة سهلة لعمل كحك العيد بمكونات رخيصة ومتوفرة في منزلك، لتجهيزي كحك العيد بطعم خرافي لأفراد أسرتك.

طريقة عمل كحك العيد

وتحرص الالاف من الأسر على تحضير كحك العيد قبل حلول أولى أيام العيد، ليتم تقديمه بجانب المشروبات المختلفة أو بجانب مخبوزات العيد للضيوف وأفراد العائلة، ولكن ننصحي راغبي انقاص الوزن ومتبعي الحميات الغذائية بعدم الاكثار من تناوله نظرا لاحتوائه على السعرات الحراية التي يؤدي لزيادة الوزن، ولعمل الكعك الناعم عليكي شراء المكونات الموضحة ادناه.

مكونات كحك العيد الدايب

كيلو دقيق ” متعدد الأستخدام أو مخصص للكحك والبسكويت”.

6 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الزبدة.

2 ملعقة من الفانيليا.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

3 كوب سكر بودر للتزيين.

رشة ملح.

خميرة.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة ريحة الكحك.

مياه.

لبن.

2 ملعقة سمسم أبيض كبير.

طريقة عمل كحك العيد الدايب

ولتجهيز كحك العيد الدايب الهش بطعم ينافس المحلات الشهيرة، فقط اتبعي ما يلي: