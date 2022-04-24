لأنكِ ملكة.. تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة مهما كانت درجة الاسمرار ستعود بيضاء ومشدودة وناعمة

تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة، سوف يتم توضيح في هذه المقالة أسهل وأسرع الوصفات التي لا تأخذ الكثير من الوقت والجهد، حيث أن هذه الطرق تقدم نتيجة في أقرب وقت ممكن، وتكون مكوناتها في المنزل ولا ترغب الكثير من الأشياء، والمكونات ليست تكون ضارة باليدين أو ضارة بالبشرة، يجب أن يتم متابعة الخطوات حتى نحصل على أسرع نتيجة، وقد يتم التحدث عن المكونات وطريقة التحضير.

تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة

يتم التحدث في هذه الفقرة عن طريقة لتبييض اليدين، ويتم عمل هذه الوصفة باستخدام السكر والليمون، وهذه الوصفة تعمل على تنعيم وترطيب وتفتيح اليدين في أقصر مدة ممكنة، ويتم توضيح أيضاً المكونات وطريقة التحضير.

المكونات

ثلاثة ملاعق من السكر.

ثلاثة ملاعق من الليمون المعصور.

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تحضير طبق لخلط المكونات.

إضافة ثلاثة ملاعق من السكر.

وضع ثلاثة ملاعق من الليمون المعصور.

إضافة القليل من زيت الزيتون.

يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس المكونات.

وضع الخليط على اليدين من جميع الجهات مع الفرك المستمر.

ويمكن أن يتم وضع هذا الخليط على البشرة لأنه يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة.

نترك الخليط على اليدين أو البشرة لمدة عشر دقائق.

يتم غسل اليدين بالماء الفاتر حتى يتم التخلص من باقي الخليط.

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المكونات

ثلاثة ملاعق من الغليسرين.

ثلاثة ملاعق من العسل.

طبق لخلط المكونات.

طريقة التحضير

تحضير طبق لخلط المكونات.

وضع ثلاثة معالق من الغليسرين.

إضافة ثلاثة معالق من العسل.

يتم خلط المكونين مع بعضهم جيداً حتى يتم التجانس المستمر.

وضع الخليط على اليدين مع الفرق المستمر.

نترك الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة.

يتم تغطية اليدين حتى نحصل على أسرع نتيجة.

ويتم غسل اليدين بالماء الفاتر حتى يزال منه الماسك.

يتم عمل هذه الوصفة لمدة ثلاثة أيام فقط قبل النوم.

وبعد نهاية الوصفة وضحنا تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة، يجب أن يتم الحفاظ على اليدين من أي مخاطر تواجهها، وأيضاً يجب الحفاظ عليها من أشعة الشمس، والاهتمام باليدين بشكل دائم، ويتم استخدام الكريمات والزيوت المفيدة.