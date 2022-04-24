قبل العيد.. تنظيف القدمين من الجلد الميت بأقوى مقشر طبيعي لكعوب ناعمة كالحرير

السيدات والرجال يكرهون الجلد الميت الذي يتراكم على أقدامهم، ويبحثون عن طرق للتخلص من هذا المنظر السيئ، كما أن هناك الكثير من الكريمات والوصفات الطبيعية التي تعالج هذه المشكلة، يبحث العديد من الناس عن أفضل طرق تنظيف القدمين من الجلد الميت.

تنظيف القدمين من الجلد الميت

يعتبر من أكثر الأسباب لتراكم الجلد هو الجفاف الذي نتعرض له في فصل الشتاء، أو قد تكون تتعرض للوقوف فترة كبيرة على مدار اليوم، ولكن لا بأس هناك أكثر من حل لهذه المشكلة.

من الممكن أن تجرب التقشير، لكي تزيل الجلد الميت، باستخدام فرشاة الأسنان أو الأجهزة المخصصة لتقشير القدم، ويمكنك أيضاً تجربة إحدى المقشرات الكيميائيّة مثل: اللوشن، ستساعدك في إزالة هذه الخلايا الميتة.

تراكم الجلد يجعل شكل القدمين غير محبب لأنه يصبح مشقق وبه بعض الفتحات التي قد تسبب مشاكل للجسم، وقد يسبب لك هذا التشقق صعوبة في السير والحركة، لأنه يسبب بعض الألم.

طرق تحضير مقشرات قدم في المنزل

مقشر السكر البني وجوز الهند من أكثر المقشرات الطبيعية الفعالة والمكونات كالتالي:

ملعقتان سكر بني.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

زيت معطر”حسب الرغبة”.

طريقة تقشير القدمين

ضعي السكر على زيت جوز الهند، وأضيفي الزيت المعطر إذا كنتي تريدين الحصول على وصفة برائحة جميلة مثل: زيت النعناع أو أي بديل.

استخدمي هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع، لكي تحصلين على نتيجة سريعة.

استعملي هذا الخليط كمقشر، افركيه على قدميك بحركات لينة على شكل دائرة، لمدة دقيقتان.

اغسلي قدميك بالماء الفاتر ثم البارد.

أسباب تراكم الجلد الميت على القدمين

استخدامك للصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية، لأنها تسبب جفاف للجلد.

زيادة وزنك، هذا يجعل الأقدام تتحمل وزن زائد ويظهر الجلد الميت.

من الممكن أن يكون حذائك ضيق، وخاصة النساء.

الجوارب الضيقة، تمنع دخول الهواء للقدم، وعدم التهوية يزيد من الخلايا الميتة.

إصابتك بنقص في المناعة أو الصدفية، أو بعض الأمراض الأخرى التي تسبب تشقق للجلد وجفاف.

الأقدام والعناية بها شيء مهم جداً، لأنها عضو أساسي ومهم في جسم الإنسان، ولأنها تتعرض لكثير من العوامل التي تسبب تشقق وجفاف، يحاول الأشخاص المصابون بهذا الجفاف أن يبحثوا عن طرق تنظيف القدمين من الجلد الميت.