وفري وقتك ومجهودك.. عجينة البيتي فور المفرولة وتجنبي هذه الأخطاء الثلاثة وهذه هي المقادير المظبوطة

يعتبر البيتي فور من المخبوزات المهمة عند المصريين خصوصاً في الأعياد، تشتري بعض السيدات البيتي فور وغيره من المخبوزات للمناسبات، والبعض الآخر يقومون بتحضير هذه المخبوزات في المنزل، لضمان النظافة والطعم، وقد تواجه السيدات بعض المشاكل ويبحثون عن حل، فمثلاً قد يحدث فرولة لعجينة البيتي فور، وتظل تبحث عن حل لمشكلة عجينة البيتي فور المفرولة، ولكن هذا ليس عائق، وهناك حل لهذه المشكلة.

عجينة البيتي فور المفرولة

هناك بعض المشاكل التي تحدث لبعض السيدات أثناء تجهيز البتيفور، مثل:عجينه البيتي فور المفرولة وهذا سببه أن الدقيق المستخدم غير صالح لخبز البيتي فور أو أنه منتهي الصلاحية، أو قد تكون كمية الدقيق كثيرة، وهذا يجعله لا يشرب الزبدة المستخدمة أو السمن، والحل هو أن تستخدمي دقيق طازج صالح، وبكمية مناسبة، مع وضع بيضة أو يمكنك استبدالها باللبن الدافئ، ستجدين أن العجينة أصبحت طرية وناعمة.

طريقة عمل البيتي فور المصري بمقادير صحيحة

المكونات

2 كوب من الدقيق.

4 أكياس فانيليا.

1/2 ملعقة قشر برتقال.

1/2 كوب سكر مطحون.

1 كوب من الزبدة.

بيضتان.

طريقة التحضير

أضيفي البيض وأكياس الفانيليا في إناء واسع، ثم أضيفي بشر البرتقال.

قلبيهم جيداً، وأضيفي الزبدة، مع الاستمرار في التقليب، حتى تحصلي على كريمة.

أضيفي السكر، وأكملي التقليب.

ضعي في إناء آخر الدقيق مع البيكنج بودر وقلبيهم ثم اخلطيهم مع الإناء الآخر.

غطي الإناء لمدة 30 دقيقة.

شكلي البيتيفور، ورصيه في الصينية.

ضعي الصينية في الفرن حتى يصفر لونه ويصبح ذهبي.

زينيه بالفستق أو الصقي كل قطعتين بالمربى، وقدميه لعائلتك بالهناء.

أخطاء تجنبيها عن تحضير البيتي فور

التسوية: سخني الفرن جيداً قبل أن تضعي صينية البيتي فور، وضعي الصينية في منتصف الفرن، وأخرجيه بمجرد أن يصبح لونه ذهبي.

الدقيق: يوضع الدقيق تدريجياً مع التقليب ولكن ليس كثيراً.

البيض والزبدة: اجعليهم بنفس درجة حرارة الغرفة، لا تضعي كمية بيض أكثر من اللازم، وقلبيه جيداً، والزبدة أفضل من السمن، ولكن إذا لم تتوفر فلا بأس، واخلطي الزبدة بالسكر جيداً.

الكثير من السيدات المصريات يشترون المخبوزات في الأعياد والمناسبات، ولكن هناك بعض السيدات يريدون تجربة هذه المعجنات بأنفسهم، وقد تواجه السيدات بعض المشاكل مثل: عجينة البيتي فور المفرولة، وتظل تبحث عن حل لكي لا يضيع تعبها بدون فائدة.