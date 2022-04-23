نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم نهائي.. بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
لكل ست متزوجة أو بنوتة مقبلة على الزواج يعتبر هذا المقال لكِ أنتِ، من أكبر المشاكل التي تواجه جميع النساء باختلاف أعمارهم هي الشعر الزائد وعلى وجه الخصوص الشعر الذي يوجد في الوجه والساقين، وعلى الرغم من أنه يوجد الكثير من وسائل المختلفة والمتنوعة في إزالة الشعر، ومن خلال سطور هذا المقال و مكون طبيعي واحد سوف تتخلصي من الشعر الزائد في ثواني، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، فقط باستخدام الفازلين تحصلي على جسم خالي من شعر زائد نهائي، ابقوا معنا وتابعونا.
طريقة تحضير واستخدام وصفة الفازلين في إزالة الشعر
الجميل في وصفة إزالة الشعر باستخدام الفازلين أن جميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة وخالية من أي مواد كيميائية ضارة، ونحن سوف نتأكد لكِ سيدتي يعد تجربة هذه الوصفة الرائعة سوف تندهشين من نتيجتها على بشرتك، وليس فقط إزالة الشعر كل هدف هذه الوصفة إلا أنها تعمل على ترطيب الجسم بشكل رائع، ونحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة الخطيرة:
المكونات:
- علبة فازلين تباع في أي صيدلية.
- ملعقتين ونصف من اللبن البودر، مثل نيدو.
- ملعقة الا ربع من الكركم البودر.
- ملعقة الا ربع من الحمص المطحون الناعم.
- طبق بلاستيك صالح للاستخدام.
طريقة تحضير واستخدام الوصفة السحرية فى إزالة الشعر
يوجد بعض النساء الذين لديهم الشعر الكثيف في الجسم كله، ويعتبر الجسم الخالي من الشعر هو أمل وحلم كل إمرأة، مع العلم أن هناك بعض الطرق التقليدية في إزالة الشعر تؤدي إلى حساسية وظهور بعض الحبوب وتغير لون البشرة، ونحن عرضنا لكم مكونات الوصفة السحرية لذلك:
طريقة التحضير:
- نحضر طبق بلاستيك ونضع فيه الكركم والحمص واللبن البودر، ويتم التقليب جيدا.
- يتم وضع نصف علبة الفازلين على الخليط ثم يتم التقليب جيدا، حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضهما البعض.
- يتم وضع هذا الخليط في علبة زجاجة.
طريقة الاستخدام:
- يتم تنظيف البشرة وغسلها، ثم تجفيفها بفوطة قطنية.
- يتم فرد الخليط في نفس اتجاه الشعر.
- يتم إزالة الخليط بعد مرور ربع ساعة من وضعه.
يتم غسل البشرة بالماء النظيف.
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