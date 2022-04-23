نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألقي في العيد.. ماسك الخميرة الفورية لتسمين الوجه ووداعاً للبوتوكس والفيلر لإطلالة جذابة ومُلفتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ماسك الخميرة الفورية لتسمين الوجه من أفضل الوصفات الطبيعية التي يفضل الكثيرون اتباعها للقضاء على مشكلة نحافة الوجه المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة تطبيق عدد من الوصفات الطبيعية بدلًا من استخدام الكريمات والمستحضرات الكيميائية التي تتعدد آثارها الجانبية على البشرة.

ماسك الخميرة الفورية لتسمين الوجه

يفضل الكثيرون استخدام الخميرة نظرًا لتعدد فوائدها للبشرة حيث تحتوي على مجموعة من الفطريات المفيدة التي تمد البشرة بالعديد من العناصر التي تزيدها إشراقًا ونضارة، تعددت الوصفات الطبيعية المتبعة لتسمين الوجة باستخدام الخميرة، وهي كالتالي:

وصفة الخميرة والعسل

يمكن تطبيق هذه الوصفة بسهولة من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

يفرد الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العين.

يترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل.

يغسل الوجه جيدًا بالماء.

ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وذلك للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الخميرة والزبادي

وصفة سهلة يمكن تطبيقها في المنزل من خلال اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

مقدار معلقة واحدة من البيكنج بودر.

الطريقة

توضع المكونات السابقة في وعاء وتخلط مع بعضها جيدًا.

يوزع المزيج على الوجه ويترك لمدة ساعة على الأقل.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

يفضل تطبيق الوصفة السابقة ثلاثة مرات في الأسبوع لضمان الحصول على نتيجة مذهلة.

وصفة الخميرة والزعفران

تعد إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة في حل مشكلة نحافة الوجه وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من الخميرة الفورية.

½ ملعقة من الزعفران.

بياض بيضة واحدة.

الطريقة

تمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

يوزع الماسك على الوجه.

يترك لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.

يغسل الوجه بالماء.

في نهاية مقال ماسك الخميرة الفورية لتسمين الوجه حيث تم التعرف على عدد من الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء على مشكلة نحافة الوجه سواء بإضافة الزبادي أو عسل النحل كما يمكن الحصول على نتيجة مذهلة عند اتباع ماسك الخميرة والزعفران.