ناعم وفاخر وهش في 10 خطوات .. طريقة عمل البيتيفور بالكوب في عيد الفطر

طريقة عمل البيتيفور سهلة جدًا ويمكنك تحضير الحلوى في البيت لإمتاع عائتك، ويعد البيتيفور من حلويات العيد الشهية والمحببة للجميع من صغار السن وكبار السن، فله أثر طيب في مذاق الجميع، كما يتميز البيتيفور بالطعم الجميل، حيث أصبح من السهل عمل البيتيفور وتزيينها بالشيكولاتة وجوز الهند ومربى المشمش للاستمتاع بأجمل طعم للبيتيفور، في السطور المقبلة عزيزتي نقدم لك طريقة سهلة في 10 خطوات لتحضير و عمل البيتيفور بالكوب والمقادير الصحيحة، تابعينا للمزيد من التفاصيل.

طريقة عمل البيتيفور بالكوب في البيت

حتى تتمكني من تحضير البيتيفور في البيت، يجب أولًا تحضير المقادير التالية:

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة فانيليا.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة من البيكنج بودر.

القليل من الملح.

كوب من الزبدة الصفراء.

طريقة التحضير

يتم الخلط بين كل من كمية الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفانيليا معًا.

ثم يتم التقليب جيدًا، وتترك المكونات الجافة جانبًا.

ثم ضع البيض والزبدة معًا في الخلاط الكهربائي، ويتم المزج جيدًا.

أضف بعدها السكر، وقلب جيدًا للحصول على القوام الكريمي الناعم.

بعد ذلك يمكنك وضع خليط البيض على خليط الدقيق.

يتم الخلط بين المزيج جيدًا حتى الحصول على العجينة الطرية.

يمكنك تشكيل حبات البيتيفور باستخدام ماكينة البيتيفور أو باستخدام النشابة بفرد العجينة وتشكيل حبات البيتيفور حسب الرغبة.

توضع حبات البيتيفور في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت النباتي.

ثم تدخل الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية وتترك في الفرن حتى التسوية.

يتم التسوية لمدة 10 دقائق على الأكثر.

تخرج حبات البيتيفور من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم يتم تزيينها حسب الرغبة.

حيث يمكن لصق كل حبتين من البيتيفور باستخدام مربى الفراولة أو مربى المشمش وتزيينها بالشيكولاتة والشوكولاتة الفورماسيل أو جوز الهند.

نصائح مهمة عند إعداد البيتيفور