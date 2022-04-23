كريم النشا السحري..أقوي وأرخص كريم لتفتيح الوجه والجسم تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة نتيجة روعه من أول أسبوع

أرخص كريم لتفتيح الوجه والجسم تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة، يعد النشا من أفضل أنواع الكريمات المنزلية التي تعمل على نضارة البشرة والجسم بشكل فوري، ويعتبر النشا من أحسن المكونات التي تساعد على تفادي الكثير من المشاكل في الصحة والجسد والبشرة وذلك لأن بها مكونات من عناصر قوية تعمل على إشراق البشرة وتخفيف التجاعيد ويعمل كريم النشا علي جعل البشرة ذو إشراقه مميزة أفضل من أي من الكريمات الأخرى وتسعى السيدات دائمًا في الحصول على كريمات نضارة البشرة وتكون أحيانا باهظة الثمن سوف نتعرف كيفية عمل كريم النشا في المنزل وبمكونات سهلة جدا وغير مكلفة.

أرخص كريم لتفتيح الوجه والجسم

تعتبر النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير كبير في تفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

المكونات:

نصف كوب من النشا.

ملعقتين كبيرتين من ماء السكر.

عصرة نصف ليمونه.

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الزبادي.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضعه على نار هادئة ونضيف إليه ربع كوب ماء الورد وعصرة الليمون وماء السكر .

ونضيف عليهم النشا رويدا ملعقة ثم الأخرى مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بالتقليب جيدا حتى لا تتكون كتل في المزيج ثم نقلب حتى يصبح لدينا مزيج ثقيل وكريمي ثم نقوم بإقفال النار.

ثم ننتظر حتي يهدأ ثم نضيف ربع كوب الزبادي ونقلب مع تركه لبعض الوقت حتى تثقل المكونات.

ونقوم بوضع المزيج في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق، ثم نحتفظ بها في البراد إلى حين الاستخدام.

أسهل طريقة لتحضير كريم النشا لتفتيح البشرة

تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في تفتيح البشرة ونضارتها

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من النشا.

وملعقتين كبيرتين من الحليب.

ملعقتين صغيرتين من عصير الجزر.

طريقة التحضير: