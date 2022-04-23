طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية علي أصولها بطعم وريحة زمان مش هتشتري من برة تاني

القرص الفلاحي هي من أشهر المخبوزات المصرية التي تشتهر بها المطابخ الأصيلة، وبالأخص تشتهر بصناعة القرص الفلاحي كافة محافظات الصعيد والأرياف، فهي نوع من أنواع الطعام ذات المذاق الرائع، ويمكن أن تؤكل وحدها أو مع الجبن الفلاحي أو الجبن القريش أو العسل أو المربى، فطريقة تحضير القرص الفلاحي من أسهل الطرق التي بواسطتها يمكن إعداد كميات كافية لكافة أفراد الأسرة، فهي تصلح عند السفر إلى الرحلات أو عند التنزه، كما أنها لا تستغرق وقت طويل عند تحضرها، وأيضا تتميز بأن جميع مكونات تحضيرها متوفرة داخل كل منزل.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

يمكن تنفيذ الطريقة التالية من أجل تحضير قرص فلاحي هشة ولذيذة، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

المقادير اللازمة للقرص الفلاحي

كيلو ونصف دقيق أبيض.

300 جرام زبدة السائلة.

3 ملعقة من الخميرة لفورية.

كوب لبن دافئ.

ربع كوب سكر أبيض.

كوب الا ربع من الزيت.

كوب سمسم تم تحميصه.

ملعقة من السمسم المحمص للتزيين.

طريقة التحضير

في إناء نضع الزبدة، ونقوم بتدفئتها قليلا على النار حتى تسخن.

ثم نضيف الزيت إلى السمن، ونقلبهم معا.

ثم نضيف الزيت إلى السمن، ونقلبهم معا. ثم نضيف الدقيق تدريجيا إلى خليط السمن والزيت، ونقلبهم معا.

ثم نقوم بتذويب السكر مع الخميرة واللبن، ونتركهم جانبا حتى تتفاعل الخميرة معهم.

ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص إلى خليط الدقيق.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة باللبن إلى خليط الدقيق والسمسم تدريجيا، ونقلبهم معا.

نقوم بالحصول على عجينة ناعمة، ثم نقوم بتغطيتها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة.

نقوم بعمل أقراص من العجين، ونرصصها على صاج الفرن النظيف المدهون بالسمن.

نقوم بالحصول على عجينة ناعمة، ثم نقوم بتغطيتها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة. نقوم بعمل أقراص من العجين، ونرصصها على صاج الفرن النظيف المدهون بالسمن. ثم نغطي هذا الصاج، ونترك الأقراص لترتاح لمدة ساعة أخرى.

يتم تسوية الأقراص في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تتحمر من الوجه، ويتم تزينها بالسمسم المحمص قبل دخولها إلى الفرن.

فوائد القرص الفلاحي

تمتلك القرص الفلاحي الكثير من الفوائد الصحية، ولكن لابد من مراعاة تحضيرها بطريقة صحيحة، واتباع عومل نجاحها، حيث يتم أن أهم فوائدها ما يلي: