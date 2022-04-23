ماذا يحدث في جسمك عند تناول 100 جرام من اللب الأبيض حقائق لم تسمع بها من قبل

يفضل الكثير تناول المكسرات أثناء مشاهدة التليفزيون، فهى تساعد على التسلية وقضاء الوقت، ومن بين المكسرات التى يعشقها ويفضلها الكثير اللب الأبيض وهناك من يتناولونه بشكل يومي دون أن يعرف هؤلاء الأشخاص أهمية وفوائد هذا اللب للجسم، فهو يمد الجسم بفوائد عديدة ويقيه من الإصابة بأمراض مختلفة، كما يساعد فى علاج أمراض أخرى، حيث أن المكسرات من المعروف أنها غنية بالفيتامينات الهامة التى تمد الجسم بالطاقة التى تساعد فى زيادة نمو خلايا المخ والتركيز، وكذلك اللب الأبيض فهو غني بمضادات الأكسدة والماغنسيوم والزنك والاحماض الدهنية التى تحسن من صحة القلب والدماغ.

ماذا يحدث عند تناول 100 جرام من اللب الأبيض

تناول 100 جرام من اللب الأبيض بشكل يومي يمد الجسم بفوائد صحية هائلة، فهو غنى كما ذكرنا بمضادات الأكسدة التى تساهم فى حماية الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة، وكذلك تعالج أمراض السرطان وغيرها من الأمراض الجسدية، كما يمد الجسم بالفتيامينات التى تساعد على بناء جسم صحي، وتحسن من صحة الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد الصحية التى تعود على الجسم عند تناول هذا اللب، والتى سوف نوضحها لكم للتعرف عليها.

فوائد اللب الابيض

يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون يساهم فى علاج تضخم البروستاتا وبالتالى يعالج أمراض التبول. يحسن من صحة الجهاز الهضمي لإحتوائه على الألياف المفيدة. يخلص الجسم من الانتفاخات والتقلصات المعوية. يحسن الحالة المزاجية للإنسان ويجعله يشعر بالاسترخاء لإحتوائه على حمض أميني. يلعب دور كبير فى التخسيس، حيث أن تناول القليل منه يساعد فى الشعور بالشبع. مفيد للرجال لإحتوائه على نسبة عالية من الزنك. يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكوليسترول الضارة. يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع. يساهم فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. مهم للذاكرة لأنه غنى بأوميجا 3 التى تحسن من صحة الذاكرة وتساعد على التركيز والانتباه. ينظم مستويات السكر في الدم. غني بفتيامينات هامة تساعد فى تحسين صحة عظام الجسم. اللب الأبيض يساهم فى تحسين الأوعية الدموية والتقليل من خطر انسداد الشرايين.

أهمية اللب الأبيض للجسم

يستخرج اللب الأبيض من نبات القرع العسلي بعد تجفيفه، ويشتهر كأفضل المسليات على مستوى العالم العربى، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفتيامينات الهامة والمعادن المغذية للجسم والتى تحسن من صحة الجهاز المناعى وتقويه، وكذلك يحتوى على الزنك والكالسيوم والفسفور وغيرها من المعادن الهامة التى تعالج أمراض الجسم.