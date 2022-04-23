نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول علي اللون الأحمر العنابي بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي
صبغ الشعر بالحناء يمكن تحضيره منزليا دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، حيث أن الشعر بصفة عامة يحتاج إلى عناية ورعاية وتغذية مستمرة، ويعد مسحوق الحناء الطبيعية من أهم المكونات التي تقوم بتغذية بصيلات الشعر، كما أنها تمنح الشعر ملمس ناعم، وتقوم الحناء بتكثيف الشعر وتطويله، ويفضل الاستمرار على عمل وصفات الحناء للشعر، فالحناء تعد أيضا نوع صبغة طبيعية، فهي تقوم بتلوين الشعر إلى درجات البني الفاتح والغامق، وذلك يمكن التحكم فيه من خلال إضافة بعض العناصر الأخرى للحصول على اللون المطلوب.
طريقة صبغ الشعر بالحناء
يتم عمل صبغة للشعر من خلال استخدام الحناء الطبيعية كالتالي:
المكونات
- نصف كوب من الحناء الطبيعية.
- ربع كوب مغلي الشاي الأحمر.
- عصير ليمونة.
- ملعقة من مسحوق دم الغزال.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم إضافة كل المكونات السابقة في وعاء صغير، ونقلبهم معا حتى تتشكل عجينة سميكة.
- نترك العجينة لتختمر ونغطيها، ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة.
- يتم توزيع الحناء على السعر بالكامل لمدة 4 ساعات متواصلة على الأقل.
- يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
- يتم ترطيب الشعر بأحد أنواع الزيوت الطبيعية.
ما هي فوائد صبغ الشعر بالحناء
تمتلك الحناء الكثير من المميزات التي جعلتها من أفضل الصبغات التي تقوم بتلوين الشعر، حيث ان هذه المميزات تتمثل فيما يلي:
- تعتبر الحناء مادة طبيعية غير ضارة بالشعر.
- الحناء مسحوق يتم شراؤه من جميع محلات العطارة في أي مكان، كما أن سعرها بسيط جدا، وليست غالية الثمن.
- كما أنه أيضا يمكن التحكم في درجات اللون المطلوب بكل سهولة.
- الحناء هي أحد اسرار الفراعنة القدماء في تحسين وتطويل شعرهم.
- تمتلك الحناء قيمة تجميلية قوية عند وضعها على بصيلات الشعر، حيث أنها تقوم بإنبات البصيلات الصغيرة، وتساعد في القضاء على الصلع.
- كما أن الحناء آمنة على الكبار والصغار، وتصلح للأطفال، وليس لها أي اثار جانبية تضر بفروة الشعر.
- الحناء هي عنصر قوي في تكثيف الشعر وتنعيم ملمسه مع كثرة استخدامها.
- صبغ الشعر بالحناء آمن وغير مكلف، على عكس صالونات التجميل باهظة الثمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول علي اللون الأحمر العنابي بدون أي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.