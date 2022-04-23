نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول علي اللون الأحمر العنابي بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء يمكن تحضيره منزليا دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، حيث أن الشعر بصفة عامة يحتاج إلى عناية ورعاية وتغذية مستمرة، ويعد مسحوق الحناء الطبيعية من أهم المكونات التي تقوم بتغذية بصيلات الشعر، كما أنها تمنح الشعر ملمس ناعم، وتقوم الحناء بتكثيف الشعر وتطويله، ويفضل الاستمرار على عمل وصفات الحناء للشعر، فالحناء تعد أيضا نوع صبغة طبيعية، فهي تقوم بتلوين الشعر إلى درجات البني الفاتح والغامق، وذلك يمكن التحكم فيه من خلال إضافة بعض العناصر الأخرى للحصول على اللون المطلوب.

طريقة صبغ الشعر بالحناء

يتم عمل صبغة للشعر من خلال استخدام الحناء الطبيعية كالتالي:

المكونات

نصف كوب من الحناء الطبيعية.

ربع كوب مغلي الشاي الأحمر.

عصير ليمونة.

ملعقة من مسحوق دم الغزال.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إضافة كل المكونات السابقة في وعاء صغير، ونقلبهم معا حتى تتشكل عجينة سميكة.

نترك العجينة لتختمر ونغطيها، ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة.

يتم توزيع الحناء على السعر بالكامل لمدة 4 ساعات متواصلة على الأقل.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

يتم ترطيب الشعر بأحد أنواع الزيوت الطبيعية.

ما هي فوائد صبغ الشعر بالحناء

تمتلك الحناء الكثير من المميزات التي جعلتها من أفضل الصبغات التي تقوم بتلوين الشعر، حيث ان هذه المميزات تتمثل فيما يلي: