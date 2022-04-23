نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للبروتين.. وصفة طبيعية لفرد الشعر الجاف المجعد لأجمل إطلالة في العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الفطر المبارك تحرص الكثير من السيدات للظروف في إطلالة جديدة في العيد، وتحديداً أصحاب الشعر الجاف المجعد، حيث أن الشعر المجعد الجاف يعطي للمرأة شكلاً غير لائق ويجعلها تشعر بالإحراج أمام الجميع، وعندما تعتمد على المواد الكيماوية التي ظهرت مؤخراً مثل البروتين يكون الأمر مكلف للغاية، ونتائجه فيما بعد سلبية حيث يضر الشعر، وتبدأ رحلة البحث عن بديل لتلك الطرق واستبدالها بمواد طبيعية، وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر انسيابي ومفرود، كما أنها تحافظ عليه وعلى قوته ولمعانه، وخلال السطور التالية نوافيكم وصفة رهيبة للحصول على شعر ناعم مفرود.

وصفة طبيعية لفرد الشعر الجاف المجعد

أثبتت الوصفات الطبيعية قدرتها الكبيرة للغاية على علاج الشعر التالف، وأيضاً فرد الشعر وكأنه بالمكواة الخاصة بفرد الشعر، كما أن تلك الوصفات ليست مكلفة وباهظة السعر بالنسبة للمواد الكيماوية، وإليكم أبرز وصفات فرد الشعر:

وصفة الزيت الدافئ:

في تلك الوصفة يمكن الاعتماد على زيت الزيتون أو زيت اللوز أو السمسم، ونقوم بتسخين الزيت في الميكروويف لمدة 20 ثانية، ويتم دعك الشعر من الجذور للأطراف جيداً، ونقوم بتمشيط الشعر ليوزع به الزيت جيداً، ونغطيه بفوطة مبللة بالماء الساخن لمدة نصف ساعة تقريبا، ونقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاترة والشامبو، ومن الضروري تكرار الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على نتائج رائعة.

وصفة الموز:

نقوم بهرس حبة من الموز جيداً، ونقوم بخلط القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون عليها، ثم نقوم بتطبيق الخلطة على الشعر جيداً، ونقوم بتغطية بقبعة بلاستيك لمدة نصف ساعة، وفي النهاية نغسل الشعر بالماء والشامبو وينصح بتكرار تلك الطريقة مرة أسبوعياً للحصول على نتائج مذهلة.

وصفة زيت الزيتون والبيض لفرد الشعر الجاف:

نقوم بخفق 2 بيضة مع 4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون، ونضع الخليط على فروة الرأس ونمشط الشعر بمشط ذات أسنان واسعة، ويغطي الشعر بعد ذلك بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ونجففه بشكل جيد.

وبذلك نكون قدمنا لكِ سيدتي أكثر من وصفة طبيعية ليس بها أي مواد كيماوية، يمكنكم الاعتماد عليها للحصول على شعر ناعم غير مجعد وجاف، لكي تطلي على كل أحبائك في العيد بنيولوك جديد.