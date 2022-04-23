صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم الفازلين والقرنفل لتبييض وتقشير البشرة وإزالة المناطق الغامقة والجلد الميت في دقائق

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الجسم والأماكن الداكنة

من منا لا يحب أن يجعله جسمه أبيض مثل الفل وخالي من أي عيوب، وعلى وجه الخصوص الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم مثل، تحت الإبط، وبين الفخذين، والكوع والركبة، كل هذه الأماكن جميع النساء ترغب في التخلص من هذه المشاكل الصعبة والعنيدة من وجه نظر جميع النساء، والبشرة البيضاء هي الجذابة، وتشعر المرأة بثقة بالنفس، ونحن سوف نقدم لكم الفقرات القادمة التي سوف يتم شرح فيها مكونات وطريقة تحضير الكريم السحرى والفعال في تحويل البشرة الغامقة إلى بشرة بيضاء ناصعة، كل هذا فقط بمكونين فقط وهما الفازلين والقرنفل، ابقوا معنا تابعونا.

مكونات كريم الفازلين والقرنفل لتبييض الجسم والاماكن الداكنة

يوجد بعض مستحضرات التجميل التي تعمل على تبييض البشرة وجعلها ملساء ناعمة خالية من أي تصبغات غير مرغوب فيها، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية مائة في المائة، وتتلخص هذه المكونات في:

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من القهوة البودر.

ملعقة من مسحوق القرنفل البودر الناعم.

ملعقة الا ربع من الفازلين الطبيعي.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير واستخدام الكريم

لو نظرنا في الفقرة السابقة سنجد أن جميع المكونات طبيعية وبسيطة جيدا، مع العلم أن كل مكون من المكونات التي ذكرناها له فائدة كبيرة على الجسم، النشا يعمل على ترطيب الجسم ويجعل الملمس ناعم جيدا، بالإضافة إلى أن الكركم إغلاق المسام الواسعة والتخلص من البيكاتا والأوساخ التي توجد داخل المسام، وسوف نقدم لكم طريقة التحضير وهي بكل سهولة: