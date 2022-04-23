نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة يجب تجنبها وعدم تناولها علي الريق في المقال التالي
قال الطبيب العربي المشهور الحارث ابن كلدة ( المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ) وفسر البعض هذا بإن أي شيء يتناوله الإنسان يتم استقباله في المعدة كما يتم استقبال الضيوف في البيت فلو تناول الشخص شيء سيء تتأذي به المعدة وهناك من يجد في الأكل متعة مثل متعة الخروج والتسوق فهذا النوع من البشر يأكل حتي بعد حد الشبع ولكن هنا نوضح أن ليس كل ما يطرق علي بالك يمكنك تناوله وخاصة في الصباح الباكر فهناك أطعمة تتناولها قد تؤذي المعدة عند تناولها علي الريق وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال وسوف نوضح أيضا كيفية المحافظة علي المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي .
الاعتدال في تناول الطعام
أثبتت الأبحاث العلمية المتتالية أن الاعتدال في تناول الطعام هو سر الصحة والعافية وقد أمرنا الله عزوجل في كتابه العزيز قبل الأبحاث والعلماء بالاعتدال في الطعام والشراب فقال تعالي ( يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
أطعمة لا ينصح بتناولها علي الريق
- الطعام الحار الذي يحتوي علي كميات كبيرة ومبالغ فيه من التوابل والبهارات .
- المشروبات السكرية المحلاة تتسبب في وجود عبء علي البنكرياس .
- المشروبات الغازية في جميع الأوقات ضارة وتعمل علي وجود تقلصات وآلام في المعدة .
- المشروبات الباردة تعمل علي تلف الغشاء المخاطي للمعدة والأفضل البدء بالمشروبات الدافئة التي تساعد في بدء عملية التمثيل الغذائي .
- الفواكه الحمضية تعمل علي زيادة حمض المعدة والفركتوز وبعض الألياف تبطيء عملية الهضم .
- القهوة علي الريق تسبب في حدوث التهاب في المعدة .
- الخضروات الورقية قد يسبب تناولها علي الريق الشعور بالانتفاخ والألم في المعدة .
المحافظة علي المعدة والأمعاء
- الإكثار من البكتريا النافعة عن طريق الحرص علي تناول الزبادي .
- تجنب الوجبات السريعة .
- الابتعاد عن المقليات .
- تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة .
- تقسيم الوجبات علي ساعات اليوم .
- الإكثار من شرب المياه .
- الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة .
- الحرص علي ممارسة الرياضة .
- عدم الإسراف في تناول المضادات الحيوية التي تساهم في قتل البكتريا النافعة داخل الجهاز الهضمي .
- الابتعاد عن التدخين والضغوط النفسية .
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