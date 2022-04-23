نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الجاهز .. طريقة عمل البيتي فور أشهي حلويات العيد بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة في المقال التالي

البيتي فور من الحلويات المحبوبة لدي الكبار وخاصة الأطفال الصغار، ويرغب تناولها في المناسبات والأعياد وتقدم على طرق كثيرة ومختلفة وهي من المخبوزات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك الكثير من السيدات تقوم بالتجهيزات البسكويت والكحك العيد على طرق مختلفة وشهية لعائلة والاسرة باستقبال فرحة العيد بالحلويات الشهية اللذيذة، وهي مكوناتها سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف ويمكن صنعها في المنزل دون التكلفة إلى شرائها من متاجر الحلويات، تزين بالشوكولاتة والمكسرات والطرق المختلفة على حسب الرغبة وفي خلال السطور القادمة ننشر من موقع ثقفني طريقة عمل البيتي فور اللذيذ المقرمش بطعم شهي ومختلف وبمكونات بسيطة في البيت طريقة عمل البيتي فور أشهي حلويات العيد بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة المقادير 4 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

2 كوب من السمنة

كوب واحد من السكر البودره

ملعقة من الفانيليا

ريحة جوز الهند

3 عدد بيض

شكولاتة بيضاء

شوكولاتة سودا طريقة تحضير البيتي فور في البيت نحضر بولة كبيرة ونضع السمنة مع السكر ونقوم بالخفق جيداً بالعجان أو المضرب الكهربائي حتي تصبح قوام أبيض كريمي نضيف البيض تلو واحدة بواحدة مع ريحة جوز الهند والفانيليا ونقلب المكونات بالمضرب الكهربائي حتي تتجانس المكونات نضيف الدقيق مع التقليب حتي تصبح عجينة متاسكة للتشكيل البيتي فور نقول بالتشكيل على حسب الرغبة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقايق وتخرج وتزين بالشوكولاتة طريقة البيتي فور بطعم لذيذ وشهي المقادير كيلو احد من الدقيق متعدد الاستخدامات

نصف كيلو من السمنة

ربع كيلو من السكر البودره

4 عدد بيض

2 زجاجة فانيليا سائلة

زجاجة جوز الهند طريقة التحضير البيتي فور نقوم بخفق السكر البودره مع السمنة بالمضرب الكهربائي حتي القوم يتجانس مع بعضهم نضيف البيض مع الفانيليا والجوز الهند ونخفق المكونات حتي تتجانس مع بعضهم بعد ذلك نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتي تصبح عجينة متامسكة ونقوم بالتشكيل على حسب الرغبة توضع فى صواني وتدخل الفرن وتخرج وتزين بالشوكولاتة وغيرها من التزين المختلف على حسب الرغبة وتقدم وبالهنا والشفاء عمر شويل - جدة أسرار الجاهز .. طريقة عمل البيتي فور أشهي حلويات العيد بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار الجاهز .. طريقة عمل البيتي فور أشهي حلويات العيد بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.