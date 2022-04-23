نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزوم الصيف اعملي كريم دم الغزال لتوريد الكعبين بطريقة مضمونة وشكل جذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم دم الغزال من أقوى الكريمات التي تعمل على توريد القدمين وإعطاءها ملمس ناعم، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية للحصول على قدمين ورديتين وناعمتين خالية من التشققات، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفازلين وبودرة دم الغزال المكون الرئيسي للحصول على النتيجة المضمونة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم دم الغزال السحري لتوريد الكعبين بشكل جذاب وملفت.

فوائد الفازلين على البشرة

هناك عدة فوائد للفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يستعيد المستوي الطبيعي لرطوبة البشرة ونعومتها بشكل كبير. يمكن استخدامه في إزالة مكياج الوجه وخاصتا مكياج ضد الماء ايضاً يثبت شعر الحواجب. يمنع الشفايف من التشقق والجفاف بسبب العوامل البيئية. يحمي الجروح من الجراثيم ويمنع دخول البكتيريا إلى الأماكن المصابة.

مكونات عمل كريم دم الغزال

يحتوي كريم دم الغزال على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة من الجليسرين الطبي.

القليل من الفازلين الطبي.

ملعقة من كريم نيفيا.

أقل من ملعقة من بودرة دم الغزال.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم دم الغزال لتوريد القدمين بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر علبة نظيفة وفارغة ثم نخلط بها ملعقة من كريم نيفيا مع ملعقة من الجليسرين ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الفازلين الطبي مع بودرة دم الغزال ونستمر بالخلط باستخدام ملعقة حتى نحصل على خليط كريمي أحمر.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق كريم دم الغزال في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل القدمين جيداً باستخدام الماء والحجر للتخلص من أي شوائب عالقة. بعد ذلك نقوم بتدليك القدمين باستخدام الكريم بشكل خفيف حتى تمتص الكريم. ثم نقوم بارتداء جوارب عند دهن القدمين صباحا أو مساءا مع تكرارها مرتين يوميا حتى نحصل على قدمين وردية وناعمة وجذابة.

زيت الزيتون لعلاج تشققات القدمين

سوف نقدم خلطة سحرية بزيت الزيتون لعلاج تشققات القدمين هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر إناء من الماء الدافئ ونقوم بنقع القدمين في الماء لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة مع فركها بحجر الخفاف.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بإضافة زيت الزيتون.

نضع طبقة من زيت الزيتون على الأقدام ثم نرتدي عليه الجوارب ونتركها حتى الصباح ثم نغسلها.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها. يساعد على تعقيم البشرة وتنظيفها بشكل عميق. الوقاية من الرؤوس السوداء ويعمل على تجديد خلايا البشرة. يخفف من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتقدم السن.

فوائد الجليسرين لتشقق القدمين

هناك عدة فوائد للجليسرين على القدمين هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد الجليسرين على ترطيب الجلد ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة. يعمل على نمو خلايا الجلد بشكل كبير ويساعد في تقشير الجلد وترطيبه وتنظيفه. يشفي الجلد عندما يكون جافاً وتالفاً ويساعد في إلتآم الجروح. يعمل على حماية الجلد في فصل الشتاء بسبب افتقاد الجسم الرطوبة.

علاج تشقق القدمين بالفازلين والنشا

سوف نقدم خلطة بسيطة لعلاج تشققات القدم بالفازلين والنشا هيا نتعرف عليها فيما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الماء الساخن ونضع به وعاء به ملعقتان من الفازلين حتى يذوب. ثم نضيف إليه ملعقة من النشا ونمزجهم جيداً، ثم نضع الخليط على مكان التشققات مع لبس الجوارب والنوم ليلاً ثم نغسله في الصباح.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-