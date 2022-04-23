ريجيم العيد.. أقوي مشروب جبار لتفتيت دهون البطن والارداف بسرعة الصاروخ بدون ريجيم ولا رياضة

ريجيم العيد.. أقوي مشروب جبار لتفتيت دهون البطن والأرداف خسارة الوزن تحتاج إلى ذكاء في تناول الطعام حتى تتخلص من السعرات الحرارية التي تتجمع في الجسم وتعمل على مساعدته في التخلص من الترهلات والدهون المتجمعة فيه، ولهذا فقد يكون الحل الأمثل للتخلص من الوزن هو التحكم في نسبة الطعام التي تدخل الجسم وتعمل على التخلص من الترهلات الموجودة فيه، فقد نقوم بالتعرف على مجموعة من المشروبات الفعالة التي تساعد في تغذية الجسم وتعمل أيضا على حرق الدهون المتجمعة فيه وهذا من خلال اتباع ما نقوم بذكره في هذا المقال.

مشروبات لحرق الدهون

يمكنك القضاء على الترهلات الموجودة في الجسم من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعزز صحة الجسم، وهذا من خلال تناول مجموعة من أفضل المشروبات المفيدة للصحة ومنها:

مشروب القرفة والجنزبيل لخسارة الوزن

يساعد هذا المشروب في التخلص من الترهلات المتراكمة في البطن والأرداف وهذا حيث يتم خلط ملعقة جنزبيل وملعقة قرفة في كمية من الماء.

ومن ثم يتم تركها حتى تغلي على النار لمدة ربع ساعة وبعدها تحلي بملعقة عسل وتناول يوميا مرة واحدة لمدة شهر.

مشروب الشاي الأخضر للتخسيس

يساعد هذا المشروب الفعال في تهدئة الجسم والقضاء على الترهلات الموجودة فيه في التخلص من الدهون المتجمعة في الجسم.

حيث يتم وضع باكيت من الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي ويترك حتى ينخرط تماما

ومن ثم يتم تناوله بعد أن يخلى بالعسل وليس بالسكر مرتين في اليوم.

فقد يساعدك في الحصول على جسم ممشوق وخالي من الدهون والترهلات الموجودة فيه.

مشروب الكمون للتخسيس