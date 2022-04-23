أسرار عمل الفطير المشلتت الفلاحي علي أصوله بطعم وريحة زمان

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير الفلاحي تحتاج لمجهود لكن في المقابل غير مكلفة ماديا، فكل ما تحتاجه لعمل الفطير الفلاحي هو الدقيق والماء والزبدة، الفطير المشلتت او المطبق او المسمن أي كان الاسم هو أكلة تراثية مصرية منذ آلاف السنين ما يقرب من 4000 عام، ومثل العادة أثر المطبخ المصري في الكثير من المطابخ حول العالم وأصبح للفطير الفلاحي المصري مكان فيها.

أسرار عمل الفطير المشلتت الفلاحي علي أصوله

المكونات

كوب من الدقيق الابيض نصف كيلو.

كوب ماء.

ذرة ملح.

زبدة بلدي أو سمنة أو زيت كوب كبير.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء كبير نضع فيه الدقيق الأبيض، نضع الماء وذرة الملح معا، ثم نسكبها على الدقيق، نعجن حتى تصبح العجينة كتلة واحدة، نتركها نصف ساعة تستريح، لا ننسى نغطيها جيدا، بعد ذلك نحضر صينية كبيرة جدا تكون نظيفة، بعد ذلك نحضر كوب المادة الدهنية المتاحة لدينا ونضع منها القليل على تلك الصينية، نحضر عجينة الفطير الفلاحي نقطها بطريقة دائرية، كل دائرة منفردة، كنفرد واحدة على الصينية وكل مرة نفرد فيها نضع القليل من المادة الدهنية حتى تنفرد بسهولة، نكرر الأمر حتى تصبح العجينة كبيرة جدا وملئت الصينية، نطبقها على بعضها البعض بطريقة منظمة، نضعها في صينية دائرية ونتركها ربع ساعة تستريح مرة آخرى، نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على نار هادئة.

أسهل طريقة عمل الفطير الفلاحى باللبن

المكونات

نصف كيلو دقيق طحين أبيض.

ذرة ملح.

ماء.

زبدة.

كوب لبن.

طريقة التحضير

نضع ذرة الملح والماء في وعاء ونقلب، بعدها نضع الطحين ونخلطهم جيدا حتى تصبح العجينة دائرية ومتماسكة مع بعضها وطرية في نفس الوقت، بعد ذلك نغطيها لمدة نصف ساعة، نقوم بفرده بالزبدة حتى تصبح هشة وخفيفة مثل ما ذكرنا سابقا، نضع في صينية دائرية وندهن من فوقها زبدة ونتركها في الفرن لمدة نصف ساعة، بعد أن نخرجها من الفرن نتركها ثلاث دقائق، في هذه الأثناء نضع صينية دائرية على البوتجاز ونشعل النار، نسكب فيها اللبن، نتركه يسخن قليلا ثم نضع فيه الفطير، يغلي مرة واحدة ثم نطفيء النار أو نطفيء النار بعد أن نتأكد أن الفطير شرب اللبن الساخن أثناء الغليان على النار.