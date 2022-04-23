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طريقه عمل الديك الرومي في الفرن مع شوربه الدجاج بالخضروات بطريقه بسيطه وسهله التحضير حيث يعد طبق الديك الرومي من اشهي والذ الأطباق الرئيسية التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب أنواع مختلفه من أطباق الارز والمقبلات والسلطة حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لعمل الديك الرومي ديك رومي متوسط الحجم.

كوب من الزبدة.

ثوم مفروم.

2 ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه كبيره من الصلصة.

بصل مقطع إلي شرائح.

ملعقه كبيره من الكسبرة ناشفة والزعتر.

2 ملعقه من روز ماري.

ملح حسب الرغبة.

4 ملاعق كبيره من الخل.

ربع كوب عصير ليمون.

رشه جوزة الطيب.

جزر وكرات وشرائح ليمون. طريقه تحضير الديك الرومي نبدأ بتحضير أناء كبير ثم نضع كل من الماء 2 لتر تقريبا مع كوب من الخل وربع كوب من عصير الليمون مع رشه من السكر والملح ثم نضع الديك الرومي ويترك لمده لا تقل عن ثلاثة ساعات.

نقوم بتحضير التتبيله نحضر أناء ونضع الزبدة مع الثوم المفروم والبهارات والخل والملح ونقلبهم جيدا ثم نحضر الديك الرومي ونبدأ بالتتبيل بين الجلد واللحم ويترك في الثلاجة لمده لا تقل عن سبع ساعات ويفضل يوم كامل.

نحضر صينيه الفرن ونضع الخضار مع 3 أكوب كبيره من الماء ثم نضع الديك الرومي ويغطي بورق الفرن.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 200 درجه ولمده لا تقل عن ساعتين أو حتي يتم الطهي ثم يرفع من الفرن ويوضع علي الشواية حتي يحمر. المقادير المطلوبة لعمل شوربة الفراخ بالخضروات صدور دجاج مقطعه.

كوب فاصولياء خضراء مقطعة.

3 حبات من الجزر المقطع.

كوب من الطماطم المفرومة.

نصف كوب من الشعرية.

بصله كبيره الحجم مفرومه.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

مرقه دجاج.

ملح حسب الرغبة.

زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزعتر المفروم. طريقه تحضير شوربة الفراخ بالخضروات نبدأ بوضع حله علي النار ثم نضيف 2 ملعقه كبيره من الزيت مع البصل ونقلب لمده خمس دقائق تقريبا.

نضع الطماطم مع الشعرية والفاصوليا الخضراء المقطعة والجزر ثم 3 أكواب من مرقه الدجاج والدجاج المقطع وتترك علي نار هادئه لمده ربع ساعه تقريبا.

نضيف البهارات من الفلفل والملح ونقلب وتترك علي النار لمده خمس دقائق اخري أو حتي الطهي جيدا. عمر شويل - جدة طريقه عمل الديك الرومي في الفرن مع شوربه الدجاج بالخضروات

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