حلوى التيراميسو السريعة بالشوكولاتة والكريمة بدون فرن والطعم تحفة

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يعتبر التيراميسو بالشوكولاتة من أكثر أنواع الحلويات السريعة التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث انها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة إلى سهولة التحضير التي لا تستغرق وقت مطلقاً، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة عمل التيراميسو بالشوكولاتة بدون فرن بخطوات بسيطة وغير مكلفة.
طريقة عمل التيراميسو بالشوكولاتة
يتم تحضير التيراميسو بالشوكولاتة بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وستجدونها دومًا في منزلكم وفي حالة عدم توافرها سيكون من السهل شرائها من أي متجر وفيما يلي مقادير تحضير التيراميسو بالشوكولاتة.
مكونات التيراميسو بالشيكولاتة
- كيس من البسكويت الأصابع.
- كأس من القهوة الباردة.
- ربع كأس من السكر.
مقادير الحشو
- علبة من الجبنة الماسكاربوني أو أي جبنة كريمي .
- كأس من الكريمة السائلة.
- نصف كأس من السكر البودرة.
- ملعقة من قشر البرتقال المبشور.
- أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- نصف كأس من الشوكولاتة المبشورة.
- ملعقتان من الكاكاو للزينة.
خطوات تحضير التيراميسو
تتسم خطوات التحضير بأنها بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت فسرعان ما سيتم الحصول على حلوى لذيذة وبمذاق شهي وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير التيراميسو بالشوكولاتة بخطوات بسيطة وغير مكلفة.
طريقة تحضير التيراميسو
- يتم تحضير الكريمة من خلال الحصول على إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه الكريمة والسكر ويتم خلطهم سويًا.
- بعد ذلك يتم الخفق على سرعة متوسطة لحين أن يتضاعف حجم الخليط ويصبح متماسك.
- يتم إضافة كلًا من الجبن بالتدريج ويتم الخلط بعد كل إضافة لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي متجانس.
- بعد ذلك يتم الحصول على الحشو ويتم وضع في كيس الحلويات.
- في إناء عميق يتم إذابة السكر مع القهوة.
بعد ذلك يتم غمس ثلث كمية البسكويت في خليط القهوة ثم يتم وضعها في طبق التقديم ثم يتم وضع فوقها ربع كمية الكريمة ثم نصف كمية الشوكولاتة.
- يتم تكرار الخطوات السابقة لحين الحصول على ثلاثة طبقات متماثلة.
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