حلوى التيراميسو السريعة بالشوكولاتة والكريمة بدون فرن والطعم تحفة

يعتبر التيراميسو بالشوكولاتة من أكثر أنواع الحلويات السريعة التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث انها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة إلى سهولة التحضير التي لا تستغرق وقت مطلقاً، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة عمل التيراميسو بالشوكولاتة بدون فرن بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل التيراميسو بالشوكولاتة

يتم تحضير التيراميسو بالشوكولاتة بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وستجدونها دومًا في منزلكم وفي حالة عدم توافرها سيكون من السهل شرائها من أي متجر وفيما يلي مقادير تحضير التيراميسو بالشوكولاتة.

مكونات التيراميسو بالشيكولاتة

كيس من البسكويت الأصابع. كأس من القهوة الباردة. ربع كأس من السكر.

مقادير الحشو

علبة من الجبنة الماسكاربوني أو أي جبنة كريمي . كأس من الكريمة السائلة. نصف كأس من السكر البودرة. ملعقة من قشر البرتقال المبشور. أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو. نصف كأس من الشوكولاتة المبشورة. ملعقتان من الكاكاو للزينة.

خطوات تحضير التيراميسو

تتسم خطوات التحضير بأنها بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت فسرعان ما سيتم الحصول على حلوى لذيذة وبمذاق شهي وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير التيراميسو بالشوكولاتة بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة تحضير التيراميسو