طرق صبغ الشعر بالألوان الجديدة بمكونات طبيعية مفيدة للشعر في المنزل بسهولة

هناك الكثير من السيدات التي تخشى من استخدام المواد الصناعية الكيميائية على شعرها بسبب ما يترتب عليها من ضرر للشعر وذلك ما يدفعه للبحث عن بدائل فلا داعي للقلق الآن فهناك أكثر من وسيلة منزلية الآن يمكن الاعتماد عليها في صبغ الشعر بالألوان الجديدة وبمظهر صحي وعصري للشعر ويمكن الحصول على اللون المرغوب بكل سهولة واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة صبغ الشعر بمكونات طبيعية في المنزل.

طريقة صبغ الشعر بمكونات طبيعية في المنزل

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي من خلالها سيتم الحصول على لون شعر مميز ومختلف وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك المكونات.

القهوة لصبغ الشعر

تعتبر القهوة من إحدى المواد التي تساعد على صبغ الشعر والحصول على لون بني داكن ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضرتكم في السطور التالية.

مكونات وصفة القهوة لصبغ الشعر

ملعقتين من مسحوق القهوة. ملعقتان كبيرتان من البلسم. مياه فاترة. غطاء من البلاستيك للشعر. فرشاة لتوزيع الخليط.

طريقة تحضير وصفة القهوة لصبغ الشعر

يتم الحصول على ملعقتين كبيرتان من بقايا تفل القهوة أو من حبيبات القهوة. بعد ذلك يتم إحضار ملعقتين كبيرتين من البلسم ثم يتم إضافة كمية من المياه وتم الخلط لحين الحصول على خليط يتم تطبيقه على الشعر. فيتم وضع الخليط على الشعر كاملًا ثم يتم وضع غطاء من البلاستيك على الشعر ويتم تركه على الشعر لمدة ساعة. من الأفضل أن يتم تكرار تلك الوصفة على الشعر لحين أن يتم الحصول على لون بني داكن.

الشاي الأسود لصبغ الشعر

يعتبر الشاي من إحدى المكونات التي تساعد في الحصول على لون شعر أسود أو بني ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات وصفة الشاي الأسود لصبغ الشعر