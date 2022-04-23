نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الفانيليا اليومية بمقادير مظبوطة وسهلة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% بطعم هش وخفيف في المقال التالي

طريقة عمل كيك الفانيليا، يعد الكيك من الحلويات الرئيسية المعروفة في الحفلات وأعياد الميلاد، حيث انه يصنع منه التورت والجاتوهات ويمكن تزين الكيك بالكريم شانتيه والفواكه أو صوص الشيكولاته، ويمكن تقديم الكيك بأطعمة مختلفة مثل البرتقال أو الحليب والفانيليا، ويقدم أيضا الكيك في الصباح كوجبة خفيفة مع الشاي أو الحليب، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيكة الفانيليا. طريقة عمل كيك الفانيليا المكونات ٢كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب البارد.

٢معلقة كبيرة من جوز الهند.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

٣ بيضات.

نصف كوب من الزيت النباتى.

كوب من السكر. الطريقة نضع البيض والسكروالفانيليا فى وعاء ونقوم بخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتجانسوا.

نضف اليهم الزيت والحليب وذرة الملح ونخفقهم مرة اخرى حتى نحصل على القوام المطلوب.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء اخر ثم نضف اليهم جوز الهند المبشور.

نقلب المكونات الجافة جيدا مع بعضها.

نسكب الخليط الكريمي على الدقيق ونحرك المكونات ببطء بواسطة المضرب اليدوي حتى لا تتكاتل.

نقوم بتحضير صينية متوسطة وندهنها بقليل من الزيت.

نفرغ محتويات الكيك في الصينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠دقيفة دون فتح الفرن نهائيا.

بعد مرور ٣٠دقيقه يمكننا اختبار الكيكه بواسطة غرز السكين فيها.

عند التاكد من التسويه المطلوبه نخرج الكيكه من الفرن ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

تقطع الكيكة وترص فى سرفيس التقديم ويمكن تزينها بالكريم شانتيه.

تقدم الكيكه مع المشروبات الساخنة أو العصائر.

ويمكن تحضير الكيكة بأطعمة الصوص المختلفة المفضلة لديكم. طريقة عمل الكريم شانتيه المكونات كوب من بودرة الكريم شانتيه الخام.

نصف كوب من الحليب أو الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة. الطريقة في وعاء عميق نضع الحليب مع السكر وبودرة الكريم شانتيه ونقلبهم جيدا.

نقوم بخفق المكونات لمدة ١٠دقائق تقريبا بواسطة المضرب الكهربائى.

عند الحصول على القوام المطلوب ندخل الكريم شانتيه فى الفريزر لمدة ساعة حتى يتماسك بشكل جيد.

نخرج الكريم شانتيه من الفريزر ويفرغ فى كيس الحلوانى ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة كيكة الفانيليا اليومية بمقادير مظبوطة وسهلة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% بطعم هش وخفيف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الفانيليا اليومية بمقادير مظبوطة وسهلة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% بطعم هش وخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.