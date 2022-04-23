بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت الزبدة على أصوله بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم دايب دوب

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طريقة عمل بسكويت الزبدة، يعد البسكويت من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وطعم مختلف حسب الرغبة فالطعم، منا من يفضل تحضيره بالبرتقال أو الحليب وجوز الهند ويمكن تحضيره بالشيكولاته، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة. طريقة عمل بسكويت الزبدة المكونات ١كيلو من الدقيق الأبيض.

٤بيضات.

٢كوب من الزبدة.

١كوب من الحليب السائل.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢كوب من السكر البودرة. الطريقة في وعاء عميق نضف السكر والزبدة والفانيليا ونخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي.

عند الحصول على القوام الكريمي نضف البيض تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

نضف الحليب إلى الخليط الكريمي ونقلب جيدا.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونقوم باضافتهم الى الخليط الكريمى.

نعجن المكونات بشكل جيد حتى تصبح عجينة متماسكة.

تشكل العجينة وترص في صينية مدهونه بقليل من الزيت.

ندخل البسكويت في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عند الحصول على اللون الذهبي نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد.

يرص البسكويت في سرفيس التقديم ويقدم معه الشاي. طريقة عمل كيك الجيلي بالبسكويت المكونات كيس من بودرة الچيلي.

١كوب ماء مغلي.

١كوب ماء مثلج.

٢معلقة كبيرة من السكر.

كمية من بسكويت الزبدة. الطريقة في وعاء عميق نضع الماء المغلي مع السكر وبودرة الجيلي.

نقلب المكونات جيدا حتى يذوب الجيلي والسكر تماما.

نضف اليهم الماء البارد ونقلبهم جيدا.

نسكب الچيلى في القالب ونضف إليه كمية كافية من البسكويت.

نضع قالب الجيلي بالبسكويت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات.

نخرج القالب من الثلاجة ونقلبه على سرفيس التقديم.

تقطع كيك الجيلي بالبسكويت ويزين بالمكسرات المجروشة.

يمكن تزينه بالكريم شانتيه. طريقة تحضير الكريم شانتيه المكونات كوب من بودرة الايس كريم الخام.

نصف كوب من الحليب المثلج.

٢معلقة كبيرة من السكر البودرة. الطريقة في وعاء عميق نضع بودرة الأيس كريم مع السكر.

نضف اليهم الحليب المثلج ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي لمدة ١٠دقائق تقريبا.

عند الحصول على القوام المطلوب نضع الكريم شانتيه في الفريزر أو الثلاجة لمدة ساعة ثم يصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت الزبدة على أصوله بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم دايب دوب - ثقفني

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