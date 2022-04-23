بخطوات بسيطة طريقة لعمل الزبادي في المنزل

إعداد الزبادي في المنزل يعد من أفضل الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ويفضلون تناولها بشكل مستمر، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، لكونه من الأطعمة التي تعين الصائم على العطش، كما أن للزبادي فوائد عديدة منها زيادة مناعة الجسم وتحسين عملية الهضم، نظراً لأحتوائه على البكتيريا النافعة، وهو مصدر أساسي للحصول على عدة عناصر غذائية هامة، مثل الفوسفور والبوتاسيوم، ومن هنا كان لتناول الزبادي أهمية في حياتنا اليومية.

مكونات صنع الزبادي في المنزل

تحرص معظم ربات البيوت على عمل الزبادي المنزلي لضمان سلامته وصلاحيته، وأيضًا للتأكد من أنه طازج، وتستمتع كل أم بصنعه مع أطفالها بطريقة صحية، كما أنه يدخل في عمل المعجنات، والمايونيز، وطرق تتبيل المشويات واللحوم، كما يعد صنعه في المنزل أحد طرق التوفير، خاصةً مع سهولة الطريقة وتوافر مكوناتها.

المكونات:

كيلو من الحليب الطازج حسب الرغبة بقري أو جاموسي.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي المعلب أو المنزلي.

ملعقة لبن بودرة لتحسين القوام.

طريقة صنع الزبادي في المنزل

نضع الحليب الطازج في إناء مناسب على النار حتى يغلي جيداً مع التقليب من وقت لآخر. نرفع الإناء من على النار ونضعه في حمام ماء بارد مع التقليب حتى يصبح دافئ، وذلك لكي لا يكوّن الحليب قشرة جافة على سطحه. نحضر الخلاط ونضع فيه كوب من الحليب الدافئ الذي تم غليه، ثم نضيف ملعقتين الزبادي الموجودة مسبقاً وملعقة اللبن البودرة، ثم يتم خفق المكونات جيداً. نضيف الخليط السابق إلى الحليب الدافئ الذي تم إعداده ويتم التقليب عدة مرات. نصب الزبادي في بولات مناسبة، ثم ترص في صينية. نسخن الفرن لمدة خمس إلى عشر دقائق حتى يصبح الفرن دافئ، ثم نضع كوبان من الماء الساخن داخل الصينية وندخلها الفرن لمدة من 4 إلى 5 ساعات . بعد إنتهاء الوقت المطلوب نوضع البولات في الثلاجة (المبرد) ونتركها لمدة 12 ساعة ليصبح الزبادي جاهزًا بعدها. يمكن إضافة مربى الفواكة حتى تصبح زبادي بنكهات الفواكه، كما يمكن ترك كوب من الزبادي المنزلي لعمل الزبادي في المرة القادمة.

وبهذا تحصلون على زبادي طبيعي منزلي تضمنون صحته وسلامته بخطوات سعلة ومكونات بسيطة وغير متعددة، حيث يفضل المسلمون تناول الزبادي في شهر رمضان ليساعدهم على مقومة الحموضة وتقليل الشعور بالعطش، وللمزيد من الوصفات المنزلية يرجى متابعة موقعنا الرسمي من هلال الضغط على زر المتابعة للإستفادة من خدمة الإشعارات المجانية التي نقدمها لكم يوميًا.