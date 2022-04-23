طريقة عمل الكنافة بالقشطة الأصلية بخطوات ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات

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طريقة عمل الكنافه بالقشطة، تعد الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تقدم يوميا على مائدة شهر رمضان المبارك، تقدم الكنافة بأكثر من طعم وحشو مختلف يمكن حشوها بالمكسرات أو القشطة ويمكن أيضا تحضيرها بالمانجه أو الشيكولاته النوتيلا، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة.
تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تعد كطبق رئيسي على مائدة شهر رمضان الكريم بجانب القطايف وأنواع الحلويات المختلفة، تحضر الكنافة بالنوتيلا وتحضر أيضا بالقشطة أو المكسرات على حسب الرغبة في الطعم، ويمكن تحضيرها أيضا بالفواكه الفريش مثل المانجه الطازجة، واليوم نقدم لكم اشهي الوصفات لتحضير الكنافة علي أصول.
طريقة عمل الكنافه بالقشطة
المكونات
- نصف كيلو من الكنافة.
- ٢علبة من القشطة المعلبة.
- كوب من الزبدة السائلة.
- ٢كوب من القطر.
- ٢معلقة كبيرة من السكر البودرة.
- فسدق مجروش للتزين.
الطريقة
- نحضر أناء عميق ونقوم بتفتيت الكنافة في الإناء.
- نضف إليها السكر البودرة ونصف كوب من الزبدة.
- نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.
- نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنا بقليل من الزبدة.
- نضع في الصينية نصف كمية الكنافة ونضغطها جيدا.
- ثم نضع على الأطراف كمية من الكنافة حتى لو يخرج منها الحشو.
- نضع القشطة في الوسط ونضف إليها طبقة اخرى من الكنافة.
- نوزع الكنافة بشكل متساوي فوق القشطه.
- نضع كمية من الزبدة على الوجه.
- ندخل الكنافة في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى نتأكد من تحمير الوجه الأسفل لها.
- ثم نقلب الكنافة على الوجه الاخر ونتركها فى الفرن حتى نتاكد من تسويتها جيدا.
- نخرج الكنافة من الفرن ونضف اليها القطر البارد.
- تقطع الطنافة وترص فى سرفيس التقديم.
- تزين الكنافة بالفسدق المجروش على الوجه.
طريقة عمل الكنافة الملفوفة
المكونات
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من الزبدة السائلة.
- سكر بودرة.
- ٢كوب من القطر.
الطريقة
- نقوم بفرد الكنافة ونضع عليها كمية مناسبة من الزبدة.
- نوزع السكر البودرة على الكنافة بشكل متساوي.
- نقوم بلف الكنافة على شكل رول ثم تقطع إلى أصابع متوسطة الحجم.
- نحصر صينية مستطيله وندهنها بقليل من الزبدة.
- نرص أصابع الكنافة في الصينية ونضف إليها على الوجه زبدة.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ونتركها حتى يتم تسويتها ونحصل على اللون الذهبي الرائع.
- نخرج الكنافة من الفرن ونضف إليها القطر وهى ساخنه.
- نرص الكنافة فى سرفيس التقديم ويمكن أن تزين بالمكسرات المجروشه أو نضع معها في وعاء صغير القليل من القشطة البلدي حسب الرغبة.
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