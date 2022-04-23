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سوف نعرض عليكم طريقة عمل كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، حيث يبحث العديد من النساء على العديد من كريمات المختلفة لإنتاج البشرة الكولاجين حيث يعتبر من اشهر البروتينات التي يتكون منها الجسم ويحافظ على صحة الجلد أيضاً ويزيل من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين وبالطبع حتى لا تظهر علامات الشيخوخة وبالطبع التجاعيد تبدو البشرة بمظهر لا يعبر تماما عن عمرها الحقيقي تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عمل هذا الكريم بكل سهولة. مكونات تحضير كريم الكولاجين لإزالة تجاعيد البشرة يمكنكم عمل كريم الكولاجين بكل سهولة من خلال المقادير الآتية: علبة زبادي

ملعقة شاي صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من اللبان الدكر طريقة تحضير كريم كولاجين لإزالة تجاعيد البشرة أولا يجب عليكم إحضار وعاء عميق ثم نقوم بوضع العسل والنشا والزبادي ولبان الدكر ثم يجب أن يتم خلطهم بشكل جيد حتى نحصل على عجينة طرية للغاية.

ثانيا نقوم بوضع الخليط على وجهك لمدة ثلاثون دقيقة.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء جيدا ويتم استخدام مرطب بعد ذلك وقومي بتكرار هذه الخطوة حتى تحصل على نتيجة أفضل. طريقة تحضير كولاجين طبيعي بلبان الدكر اولا يجب أن نحضر وعاء عميق ونضع به اللبان وماء الورد ونتركه طوال الليل.

ثم يتم تصفية الخليط وإزالة الحصي.

ثم يتم إصابة ملعقة كبيرة من الدقيق إلى الخليط.

ثم يتم وضع الخليط على نار خفيفة

ثم نستمر في تحريك الخليط حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل وجهك وضع مرطب على وجهك. فوائد الكولاجين للبشرة أولا يجعل البشرة لامعة وأكثر جمال وذات لون وردي وتبدأ كأنه اصغر سن.

يؤخر ظهور الشيخوخة والتجاعيد على الوجه والهالات السوداء حول العين التي يتم من أسباب الاكتئاب والتوتر.

سوف يعمل على ترطيب الجروح والحروق بشكل فعال.

تعمل على توحيد لون البشرة وإزالة جميع البقع الغامقة.

تساعد في القضاء على جميع مشاكل البشرة ومن أهمها مشكلة الرؤوس السوداء وشحوب الوجه التي لا يحبها الكثير من الناس. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كريم كولاجين للبشرة لأزالة تجاعيد الوجه بمكونات سهلة وبسيطة - ثقفني

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