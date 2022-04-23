طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بالخلطة السرية والطعم حكاية

أصابع الدجاج المقرمشة مثل الجاهزة، حيث تعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص و يفضلون تناولها باستمرار، ومن المعروف أن هناك الكثير من الطرق لإعداد الدجاج ولكن أصبحت هذه الطريقة من الطرق المحببة إليهم ويحرصون على إعدادها أو شرائها من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بأسهل الطرق دون الحاجة إلى شرائها من المطاعم مرة أخرى.

أصابع الدجاج المقرمشة

تبحث كل سيدة منزل عن طريقة أصابع الدجاج المقرمشة حتى تحضرها في المنزل لأطفالها بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة من المطاعم، وغير أمنة بالمرة، فمكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حيث تحتوي الفراخ على البروتينات المفيدة للجسم والتي لا غنى عنها، حيث تحضر بأكثر من طريقة ووصفة وتدخل ضمن أطعمة كثيرة ومتنوعة، وتتمثل الطريقة كالآتي:

المكونات

4 صدور دجاج.

كوب من الدقيق.

5 بيضات.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كوب من اللبن الزبادي.

3 أكواب من الزيت للقلب.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير أصابع الدجاج المقرمشة من خلال الآتي:

يتم إحضار صدور الدجاج وتقطيعها على شكل أصابع طويلة.

نخلط الدقيق مع التوابل ويضاف إليه البيض ونقلبهم جيداً.

ضعي أصابع الدجاج بالخليط وتأكدي من توزيعه على الأصابع من كافة الاتجاهات.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ساخن، ونضع به الأصابع ونستمر في التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي .

تخرج من الزيت وتوضع بالأطباق، ويقدم معها الكاتشب والمايونيز.

أسرار نجاح أصابع الدجاج المقرمشة

عليك ضبط درجة حرارة الزيت حتى يصبح لون الدجاج باللون الذهبي.

مراعاة خروج الدجاج بعد التحمير على مناديل مطبخ حتى يتشرب الزيت ولا يفقد قرمشته.

عدم تغطيه الفراخ بعد رفعها من على النار حتى لا تطرى.

عليك وضع أصابع الدجاج في التتبيلة بشكل كافي حتى يتشرب جيداً ويصبح طعمه لذيذ.

يقدم الدجاج ساخن بجانب الكاتشب والسلطة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة التي تعتبر من الأكلات الشهيرة في المطاعم، ويوجد الكثير من الأماكن التي تقوم ببيعها، ولكن من المعروف أنها تباع بسعر غالي، لذلك تبحث كل سيدة عن طريقة تحضيرها التي تعتبر من أسهل الطرق التي لم تستغرق وقتاً في تحضيرها، وأصبحت من الأكلات الأساسية لدى الأطفال ويفضلونها عن كثير من الأكلات الأخرى، ونذكر أن الأكلات التي تعد في البيت نظيفة ومضمونة عن الجاهزة خاصة في ظل هذه الأوقات.