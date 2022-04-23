طريقة عمل الكحك الناعم بطعم دايب وبمقادير مظبوطة مثل الجاهز

مع أقتراب أنتهاء شهر رمضان تجتمع ربات البيوت في منزل أحداهم بأواخر عشر أيام من شهر رمضان لأعداد كحك العيد الشهي ومشتملاته فيعشق الأطفال تحديداً التجمع العائلي ليقومون بمساعدة أمهاتهم بتشكيل و يذهبون بالصيجان إلى الفرن لتسويته، تبحث كثيراً من الأمهات والفتيات عن طريقة مظبوطة وسهلة لتحضيره بالمنزل، لكي يتجنبوا غلاء الأسعار الجاهز.

طريقة عمل الكحك الناعم بمقادير مظبوطة وسهلة بطعم المحلات الجاهزة

وبعض السيدات لديهم وسواس النظافة وخاصاً الأكل الجاهز سواء كان حلو أو حادق، يمكن تحضير الكحك سادة أو بحشوات أخرى مختلفة حسب أمكانياتك المادية، مثل الملبن، الفستق، عين الجمل، العجوة، عجمية، تابعي مطبخ ثقفني وسوف يقدم لكم المزيد طرق تحضير كحك العيد ومشتملاته.

طريقة عمل كحك العيد السادة

المكونات

أثنان كيلو دقيق.

أربع كوب سمن.

ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو ظرفان خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ريحة كحك.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقتان كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ونص سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن أو حليب.

مناقيش أو قوالب للتشكيل.

مكونات الحشوة والتزين

أي نوع مكسرات تفضلية.

عجوة أو ملبن.

سكر ناعم مطحون.

طريقة التحضير

نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونقلبهم ونتركهم جنباً حتى نختبرها.

نضع الدقيق في وعاء عميق، ونضيف المكونات الجافه ريحة الكحك والسمسم فقط.

نضيف السمن على الدقيق ونقلبه حتى يتماسك نضيف الخميرة ونستمر بالعجين ونقلبه من أسفل إلى أعلى.

نضيف الماء الدافئ أو الحليب بالتدريج، نستمر بالتقليب حتى يتماسك العجين.

نقسم العجين إلى نصفين بعد عجنة كي نصنع نصفه ساده والنصف الأخر محشي.

نحضر الصيجان أو الصواني المتاح لديكي، ومن الممكن أن نفرد ورق الزبدة.

نقسم العجين لقطع صغيرة، ثم ضعها بالقلب ونضغط ضغط خفيف حتى يتشكل.

يرص بالتساوي ونترك فراغات بين كل قطعة لكي يختمر عندما نتركه لمدة تتراوح لنصف ساعة.

نشعل الفرن حتى يسخن، ونضع الصيجان بالرف الأوسط، نتركه حتى يحمر لونه من الأسفل ويصبح لونه ذهبي.

نشعل الشواية لكي يحمر لونه أيضاً ونتركه حتى يبرد تماماً، ثمه نضعه في وعاء محكم الغلق.

وعند التقديم نغمس وجه الكحك في السكر البودرة ونرصه في سرفيس التقديم.

طريق عمل الكحك المحشي