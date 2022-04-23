وصفة الروزماري لتطويل الشعر وتكثيفه وعلاج التساقط ومنحه نعومة ولمعان، تبحث المرأة دائماً عن كل ما يجعلها مميزة ونظراً لأن الشعر هو تاج النساء، فإنها تقوم باستخدام كافة المنتجات للحفاظ علي صحة وقوة الشعر، ولكن أغلب منتجات الشعر تحتوي علي مواد كيميائية ضارة علي الشعر كما تتسبب في تساقطه علي المدي البعيد، ولذلك يمكنك التخلي عنها واستبدالها بمكونات طبيعية فعالة وآمنة وليس لها أي آثار جانبية، ومنها الروز ماري أو ما يعرف بإكليل الجبل في بعض الدول العربية يعتبر من أشهر الأعشاب التقليدية الذي له استخدامات كثيرة منذ سنين طويلة فهو يتميز بتنظيف فروة الشعر والتخلص من القشرة وتقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموها، ويتم استخدامه بطرق عديدة فمثلاً: زيت الروز ماري، بخاخ الروز ماري، ويمكن استخدام الروز ماري بأي صورة له بمفرده دون الحاجة لإضافة مكونات أخرى لخصائصه المميزة.

وصفة الروزماري لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع التساقط نهائياً



توجد طرق عديدة لاستخدام عشبة الروزماري للشعر لتطويل الشعر، ومن ضمن هذه الطرق نجد:

وصفة زيت الروزماري لتكثيف الشعر

نحضر وعاء ونضع به أربع قطرات من زيت الروز ماري، مع ملعقتين زيت الجوجوبا ونضع الوعاء على نار هادئة حتى يدفئ الخليط. بعد غسل الشعر نضع عليه الزيت وندلكه به جيدًا بحركات دائرية، ثم نغطيه ببونية الشعر للاستحمام. يترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل بماء فاتر وشامبو الشعر. يتم استخدام زيت الروز ماري للشعر مرتين كل أسبوع.

وصفة تحفيز نمو الشعر

يعمل منقوع الروزماري علي تحفيز نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يسرع من نمو بصيلات جديدة.

نبدأ بوضع أوراق الروزماري الأخضر في وعاء ونغمره بالماء ونغطيه ونترك الخليط حتى يصل لدرجة الغليان. ثم ننقع الروزماري في الماء لمدة تلت ساعة، ونصفي منقوع الروز ماري في وعاء آخر. نغسل الشعر بعد ذلك بماء الروز ماري وندلك الشعر به بحركات دائرية برفق. يترك منقوع الروز ماري على الشعر لعدة دقائق، ثم نغسل الشعر بماء فاتر. يستخدم ماء الروز ماري للشعر بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة تطويل الشعر

يدخل مسحوق الروزماري في وصفات وخلطات طبيعية كثيرة للعناية بالشعر، وهذا المسحوق يدخل في صناعة زيت الروزماري الطبيعي لتكثيف الشعر.

ويتم تحضير تلك الوصفة كما يلي: