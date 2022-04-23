طريقة عمل بسكويت العيد، في هذه الأيام المباركة ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تقدم المخبوزات المتنوعة في كل منزل فالبعض يشتري مخبوزات العيد جاهزة وهناك الكثير من يقومون بتحضيرها في المنزل مثل كحك العيد و البسكويت والبيتي فور حيث هناك الكثير من الأمهات ما تجد متعة في تحضير تلك الأشياء بنفسها في المنزل لتشعر بالمزيد من السعادة عند نجاح تلك الوصفات وإقبال عائلتها على تناولها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طرق متنوعة ومختلفة لتحضري من خلالها ألذ بسكويت للعيد.

طريقة عمل بسكويت العيد لذيذ شهي ومقرمش ومن غير مجهود كبير

يعد البسكويت احد أهم المخبوزات الرئيسية التي تقدم في العيد حيث لا نجد بيت واحد يخلو منه في تلك المناسبة.

أولاً: المكونات

اثنان كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

شيكولاته مذابة للتزيين.

ثانياً: طريقة التحضير

في إناء عميق نضع الزبدة والكريم شانتيه ونخفقهما معاً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف البيكنج بودر ونخفق كل المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن برفق حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية بعد ذلك نحضر قمع وكيس حلواني ونضع بداخله العجين ونبدأ في تشكيل العجين داخل صينية الفرن ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يأخذ اللون الذهبي ونخرجه ثم يزين بالشيكولاته المذابة ويقدم.

طريقة عمل البسكويت الناعم المقرمش

المكونات

اثنان كوب من الدقيق. كوب واحد من السميد. كوب من الزبدة الطرية. نصف كوب من السكر. ربع كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشه من الملح.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نضع الحليب والسكر والزبدة ونخلط المكونات مع بعضها حتي تتجانس كل المكونات. في إناء عميق نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم ثم نصب عليهم خليط الزبدة والسكر والحليب بالتدريج ونعجن كل المكونات مع بعضها حتي ننتهي من العجن. نحضر صينية الفرن ونبدأ بتشكيل العجين حسب الرغبة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة في منتصف الفرن ونتركها حتي يصبح لونه ذهبي من أسفل والوجه.

طريقة عمل بسكويت الزبدة للشيف نونا

المكونات

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

500 جرام من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

رشه من الملح.

طريقة التحضير