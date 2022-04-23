طريقة بسكوت النشادر بالكيلو خطوة بخطوة وصفتين أحلى وأسهل من بعض

طريقة بسكوت النشادر بالكيلو , إن كنت سنة أولى طبخ وتريدين إسعاد زوجك في تحضير نوعًا من البسكويت بنكهات مختلفة، ستحصلين اليوم منا على مقادير مضبوطة بالكيلو تجعلك تحضرين أقوى طعم للبسكويت رائع وشهي مقرمش وهش خفيف كل المواصفات القياسية التي تبحثين عنها ستحصلين عليها وأكثر فقط مع أفضل طريقة عمل البسكوت المصري بالكيلو التي سنقدمها لكِ في السطور القليلة القادمة، ثقي أنكِ ستقومين بتحضيره مثل المحترفين ولو كنت أول مرة تقومين بإعداده، وتأكدي أن الطعم سينال على إعجاب جميع أفراد عائلتك حتى أنهم سيظنون أنكِ قمتِ بشرائه من أفخم محلات الحلويات.

طريقة بسكوت النشادر بالكيلو

لعمل بسكوت العيد بالنشادر بالكيلو لابد من تحضير مجموعة من المكونات ألا وهي:-

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوبان من السكر البودرة.

ربع كيلو من السمنة الطرية.

عدد 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

5 كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير

اخفقي السمن إما في العجان أو بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونها أبيض فاتح وقوامها كريمي ناعم أضيفي لها السكر واستمري في الخفق حتى يتجانس تمامًا ومن ثم أضيفي له البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا إلى أن تحصلين على قوام هش وناعم أضيفي الدقيق والنشادر والحليب بالتدريج حتى يصبح القوام كريمي سهل التشكيل يمكنك تشكيل البسكويت إما في الماكينة أو بكيس الحلواني رصي البسكويت في الصينية ثم ادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى تمام النضج.

الوصفة الثانية: طريقة عمل البسكوت المصري بالكيلو بالزبدة

المكونات

كيلو من الدقيق

نصف كيلو من الزبدة الطرية

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

15 جرام من النشادر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب إلا ربع من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير

ضعي الزبدة + السكر في وعاء عميق واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي استمري في الخفق حتى يصبح القوام ناعم وكريمي اسكبي البيض + الفانيليا + النشادر مع الاستمرار في التقليب بالمضرب الكهربائي أضيفي البيكنج بودر + الدقيق مع الاستمرار في التقليب إلى أن يكون العجين طري جدًا اتركي العجين يرتاح لمدة نصف ساعة شكلي وحدات البسكويت بالشكل الذي ترغبين به ثم رصيه في الصينية المدهونة ادخلي البسكويت في الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح باللون الذهبي وناضج اخرجيه واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم ضعيه في طبق التقديم.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل البسكوت المصري بالكيلو بجوز الهند

المكونات

كيلو من الدقيق

600 جرام من الزبدة الطرية

عدد 4 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر

خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند المطحون ناعم

كوبان إلا ربع من السكر

ثلث كوب من الحليب

طريقة التحضير