طريقة عمل السابليه أشهى حلويات العيد بخطوات بسيطة

طريقة عمل السابليه بخطوات سهلة ومبسطة، نتناولها معًا في سلسلة حلويات العيد التي تشتمل على كعك العيد والبسكويت، البيتي فور، السابليه، والتي بإمكاننا إعداداها بمكونات بسيطة واقتصادية، وكذلك متوفرة في المنزل، والقابلة للتزيين والتقديم بأكثر من طريقة احترافية واقتصادية تتناسب مع جميع الأذواق، ويعد السابليه من أحدث وأشهى حلويات العيد التي انتقلت إليها من بلاد الشام في السنوات الماضية، وحازت على إعجاب الجميع، فهى حلوى بسيطة ومقرمشة، شهية ولذيذة، بها مكونات مغذية ومفيدة، والأن بإمكانك إعدادها بإحترافية لتحصلين على مذاق رائع وشهي ومحبب لجميع أفراد عائلتك، وإليكم كافة التفاصيل في التالي.

طريقة عمل السابليه أشهي حلويات العيد

مقادير السابليه تتكون من 2 كوب دقيق، 3/4 كوب زبدة، نصف كوب سكر، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة فانيليا، رشة ملح، وللحشو نحتاج إلى مربى مشمش أو أي نوع من المربى، كما يمكن إذابة كمية من الشوكولاتة الخام مع الزبدة واستخدام في الحشو.

تخلط الزبدة جيدًا حتى يصبح لونها أفتح، ثم يوضع مع البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط.

يستخدم الدقيق بعد نخله جيدًا، بحيث يخلط مع البيكنج بودر والملح بسهولة، ويضاف الخليط مع الزبدة.

تفرد عجينة السابليه بعد خلط كافة المكونات جيدًا على ورق الزبدة أو يمكن استبداله باستخدام كيس بلاستيك، ونقل العجين إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى يسهل تشكيل العجين.

يوضع القليل من الدقيق قبل فرد العجين تمامًا إلى أن يصبح سُمكها نصف سم.

تقطع العجين بعد فردها إلى دوائر متساوية الحجم، باستخدام قالب واحد، ويقطع أيضًا على شكل دوائر مفتوحة مثل شكل الدونات.

ترص الدوائر في صينية بها القليل من الزيت، وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.

توضع الدوائر المفتوحة في صينية أخرى بها زيت، وعلى درجة حرارة 180 في الفرن لمدة 10 دقائق.

يتم تجهيز مربى المشمش أو الشوكولاتة بعد إذابتها؛ لاستخدامها في لصق الدوائر المغلقة مع المفتوحة، ويزين بصوص الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء.

وصفة السابليه بالشوفان

نقدم لكم وصفة صحية أكثر للسابليه من خلال استخدام السابليه، وتتكون من ربع كيلو شوفان مطحون، 100 جرام سكر، 200 جرام زبدة، 135 جرام دقيق، بيضة، ملعقة فانيليا، نصف ملعقة بيكنج بودر ورشة ملح، وللحشو نستخدم الشوكولاتة البيضاء أو الداكنة، وتتضمن طريقة عمل السابليه ما يلي:

تخلط المكونات الجافة مثل الدقيق والملح والبيكنج بودر معًا جيدًا؛ وذلك لكي تساعدي على إدخال الهواء في العجين.

توضع الزبدة في وعاء أخر ونهرسها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي وذلك حتى تكتسب القوام الكريمي.

تضاف البيضة والفانيليا وتمزج المكونات معًا بالمضرب الكهربائي، وبعدها تضاف المكونات الجافة السابق خلطها مع مزجها لحين إتمام التجانس.

دعي العجين بعد خلطه ليرتاح في كيس نظيف بالثلاجة، لمدة قدرها نصف ساعة.

أخرجي العجين من الثلاجة ويُفرد على ورق زبدة أو كيس نايلون نظيف، أو بإمكانك استخدام الأسطح الناعمة المفروشة بالدقيق.

تستخدم قطاعات البسكويت بأشكالها المفضلة لتقطيع البسكويت لقطع كامة وأخرى مجوَّفة من المنتصف.

تسوى بالفرن على درجة حراة 180، الدوائر المفتوحة فى صينية والمجوفة بصينية اخرى حتى تكون التسوية واحدة.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد ويلصق بالمربى أو الشيكولاتة، وبإمكانك تزيينه بالطريقة المفضلة.

طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق الاقتصادية لإعداد بسكويت السابليه الشهي للعيد وتحتاجين إلى كوب ونصف من الدقيق، يخلط مع نصف كوب من بودرة الكاكاو الخام.