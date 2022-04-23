اعمليها فى البيت طرق مختلفة لعمل كفتة الفراخ المشوية طعم وريحه تجيب اخر الشارع روعة

عمل كفتة الفراخ المشوية، يحب كثير من الناس الأكل المشوي وهى من أفضل أنواع الأكل الصحي فهو مريع للمعدة وسهل الهضم كما أنه يعتبر من الأكلات الشهية مثل أكلة كفتة الفراخ المشوية والتي تعتبر من الأكلات سهلة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة.

عمل كفتة الفراخ المشوية

لا يلزم وقت طويل عند تحضير كفتة الفراخ المشوية فهي سهلة التحضير وفي وقت قصير.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

500 جرام دجاج فليه مفروم.

2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

1 فلفل ألوان مفروم.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة زعتر مفروم.

أعواد خشبية.

زيت زيتون.

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

وضع المكونات مع بعضها في عميق وتقليبها جيدا حتى يمتزج الدجاج المفروم بالبهارات والتوابل

وضع تتبيله الدجاج المفروم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة وضع الأعواد الخشبية في الماء حتى تصبح مبللة مدة ربع ساعة.

إخراج ألتتبيله من الثلاجة وتشكيلها على هيئة كرات أو أصابع كفتة حسب الرغبة في الأعواد الخشبية.

إشعال المشواة حتى تسخن.

دهن المشواة بقليل من الزيت.

وضع أعواد الكفتة المشوية على المشواة وتقليبها كل خمس دقائق حتى تستوي من جميع الاتجاهات.

طريقة عمل الدجاج المشوي بالتوابل

كيلو صدور دجاج مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

ربع ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

3 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون.

ربع ملعقة كبيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

نصف ملعقة كبيرة سماق.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح ابيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح توابل.

طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي بالتوابل