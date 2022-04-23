قبل العيد اعملي فيلر وبوتوكس طبيعي بكريم الخميرة لتفتيح وشد البشرة.. جربيه مش هتندمي

طريقة عمل كريم الخميرة، تعد وصفة الخميرة من أفضل الوصفات التي يمكن اتباعها للحصول على مظهر وجه ممتلئ الخدود ومشدود وخالي من التجاعيد، فهى تعد بمثابة فيلر وبوتوكس طبيعي لبشرتك دون الحاجة إلى عمل تلك الجلسات الباهظة الثمن، وذلك لأنه الخميرة تعد مصدر غنى بالكثير من المغذيات للبشرة بفضل احتوائها على فيتامينات المجموعة B التي تعمل على تعزيز خلايا البشرة ومنع ظهور حب الشباب ومقاومة التجاعيد، إلى جانب احتوائها على البوتاسيوم الذي يعمل على التنظيف العميق لخلايا البشرة وإزالة السموم المتراكمة بداخلها.

كما تحتوى على مضادات الأكسدة التي التي لها دور فى تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين وبالتالي محاربة التجاعيد والتقليل من الالتهابات، فتعد الخميرة الحل الأمثل لحل الكثير من مشاكل البشرة التي تعانى منها الكثير من الفتيات فى وقت قصير وبمكون طبيعي لا تسبب أثار جانبية ضارة للبشرة، فنتعرف فى الأتي على طريقة تحضير كريم الخميرة بالمنزل.

مكونات كريم الخميرة

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة جل صبار.

ملعقة نشا.

ملعقة ماء ورد.

طريقة تحضير كريم الخميرة

احضري وعاء امزجي به جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها واتركيه لمدة 10 دقائق فى مكان دافئ لكى تنشط الخميرة.

عند الاستخدام خذي كمية مناسبة من الكريم وافرديها على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء البارد.

يفضل استخدام الكريم حوالى ثلاث مرات أسبوعيا لكى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

ماسك الخميرة لعلاج حب الشباب

يمكنك استخدام وصفة الخميرة فى العلاج من حب الشباب والتخلص منه عن طريق اتباع الأتي:

امزجي ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أضيفي على المكونات القليل من الماء الدافئ لصنع قوام متماسك لعمل الماسك أشبه بالعجينة.

افردي طبقة من الماسك على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة لتقشير الوجه

قومى بطحن كمية من الخميرة البيرة والشوفان معا.

أضيفي قطرات من عصير الليمون إلى الخليط إلى أن تتشكل معكي عجينة.

افردي الماسك على الوجه واتركيه حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة والزبادي