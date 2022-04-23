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عمر شويل - جدة أسرع مقشر لتبييض اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت لبشرة مثل الأطفال، يعد مقشر البشرة من الطرق الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وصحتها، لأن تقشير البشرة يزيل خلايا الجلد الميتة ويمكن تحضير هذا المقشر بمكونات طبيعية موجودة في المنزل وليس لها تأثير سلبي على البشرة، لأنه خالي تماماً من أي مركبات صناعية، علي عكس المقشرات الكيميائية التي تتسبب في ضرر للجلد كما تؤدي لجفاف البشرة وتراكم الزيوت، حيث أن بشرة اليدين والقدمين تكون أكثر حساسية لذلك يجب الحرص عند استخدام المقشر.

مقشر السكر وزيت جوز الهند لتبييض اليدين والقدمين لبشرة ناعمة



يعتبر هذا المقشر فعال في تبييض اليدين والقدمين حيث يقوم السكر بإزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من الاسمرار.

ولذلك سوف أقدم لكم أسرع مقشر لتبييض اليدين والقدمين بشكل فعال.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت جوز الهند.

ملعقة سكر كبيرة.

مقدار نصف ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير أسرع مقشر لتبييض اليدين

أولاً نخلط كل المكونات معاً ليتكون خليط محبب. نضع هذا الخليط على اليدين والقدمين بعد تبليلهما ونستمر في التدليك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. ثم نشطف اليدين والقدمين بماء دافئ أولاً وبعدها نغسلهم مرة ثانية بماء بارد لضمان غلق مسام البشرة. يتم تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

يساعد زيت جوز الهند في التخلص من شوائب وإزالة الجلد الميت من على البشرة لنحصل على بشرة نضرة مفعمة بالحيوية، ولا يتسبب في إصابة البشرة بالجفاف وهذا بفضل احتوائه على مجموعة أحماض دهنية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة.

وصفة السكر والعسل لتبييض وتقشير اليدين والقدمين

العسل مصدر طبيعي غني بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تبييض اليدين وتقشير الخلايا الميتة مما ينقي البشرة من الشوائب.

كما يتميز بكونه مرطب ومنظف للبشرة مما يمنع تراكم الدهون ويساعد في فتح المسام المسدودة وتجديد خلايا البشرة.

المكونات:

مقدار نصف كوب سكر بني.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: