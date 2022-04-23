سحر كريم النشا والخميرة في إزالة سواد البشرة ونفخ الخدود وتنعيمها

طريقة تحضير كريم النشا والخميرة المعجزة في تفتيح البشرة ونخ الخدود وتوريدها، وهناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة وشدها من التجاعيد وهذا الكريم يفوق جميع هذه الوصفات، لذلك يجب على كل فتاة وكل ست محبه للتجميل إتباع هذه الخلطات التي يتم تحضيرها في البيت بدون مواد كيميائية ضارة بالبشرة، ويعد كل مكون من مكونات هذا الكريم يلعب دور كبير في البشرة فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم النشا والخميرة والتعرف على خطوات عمله واستخدامه.

مكونات عمل كريم النشا والخميرة

سوف نتحدث بكل بساطة على أهم مكونات عمل كريم النشا والخميرة الرهيب في التفتيح وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل واستخدام الكريم

تعد طريقة تحضير كثير من الكريمات واحدة ولكن تختلف في مفعولها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ثم نضيف عليهم ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على كريم متجانس. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بالغسول المخصص ونجففها. ونضع قليل من الكريم على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة على البشرة. تغسل البشرة بالماء فقط بعد مرور الوقت ثم ترطيبها بالمرطب المتوفر.

كريم اللبن البودرة والخميرة

سوف نتعرف على مكونات عمل كريم اللبن البودرة والخميرة وطريقة تحضيره وهي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

الخميرة الفورية ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة من عسل النحل والحليب السائل.

كريم مرطب.

الطريقة