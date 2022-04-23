قبل العيد.. اصبغي شعرك باللون المفضل في البيت وبدون كوافير النتيجة هتبهرك

طريقة صبغ الشعر فى البيت، تبحث كل فتاة دوما عن تغيير مظهرها للحصول على إطلاله أكثر تألقا وإشراقا، ولا يوجد ما يشعرنا بالتغيير الحقيقي سوى صبغ الشعر بألوان مختلفة متماشية مع الموضة تعطى المظهر الجذاب وهو ما يتطلب العناية فى أختيار اللون المناسب ليتماشى مع درجة لون البشرة لاكتمال الإطلالة المميزة، ومع اقتراب الأعياد وفصل الصيف ترغب كل فتاة فى تغيير لون شعرها وهو من الأمور التي أصبحت من السهل أن تقومي بها بنفسك، فتستطيعي صبغ شعرك بأي لون تفضلينه فى المنزل بخطوات بسيطة ونتيجة رائعة دون الاضطرار إلى الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع المزيد من الأموال، كل ما ستحتاجين إليه هو بعض الأدوات البسيطة التي تساعدك فى صبغ الشعر والحصول على نتائج ممتازة، فإليك الطريقة.

طريقة صبغ الشعر في البيت

علبة الصبغة باللون المفضل.

قفازات بلاستيكية

مشابك شعر، مشط.

وعاء.

فرشاة صبغة.

خطوات صبغ الشعر فى البيت

أولا عليك الحرص عند اختيار لون الصبغة بأن يكون قريب من درجة لون بشرتك ومتماشيا معاها، ومعرفة كم احتياج شعرك لعدد العبوات من الصبغة لتضمني صبغ جميع أجزاء الشعر بالكامل.

يفضل غسل الشعر قبل القيام بالصبغ بيوم أو يومين ليصبح نظيف ويساعد على إمساك الصبغة بسهولة به.

قومى بتسريح شعرك جيدا قبل الصبغ لفك أي تشابك لسهولة عملية فرد الصبغة على الشعر.

احضري وعاء اخلطي به معجون الصبغة مع الأكسجين الذي يوجد بداخل عبوة الصبغة حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب.

ادهني جبهتك وعند أذنبيك بالفازلين حتى لا يتلطخ الجلد بالصبغة.

ارتدى ملابس قديمة والقفازات البلاستيكية باليد.

قسمي شعرك إلى إلى 4 أجزاء حتى تستطيعي فرد الصبغة بسهولة.

اغمسي فرشاة الصبغة فى معجون الصبغة ثم امسكي كل قسم من أقسام الشعر وأفردي عليه الصبغة جيدا بحيث تغطى جميع الخصلات بداية من الجذور وحتى الأطراف.

بعد الانتهاء من صبغ الشعر بالكامل مشطيه مرة أخرى لضمان وصول الصبغة لجميع الأجزاء.

اتركي الصبغة على الشعر وفقا للمدة المحددة على عبوة الصبغة.

اشطفي شعرك بالماء جيدا ثم اغسلي بالشامبو والبلسم بالطريقة المعتادة.

نصائح لابد من اتباعها عند صبغ الشعر