كعك العيد بالشوفان الصحي منخفض السعرات بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وسريعة

يعتبر كعك الشوفان من إحدى الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصةً ممن يتبعون أنظمة إنقاص الوزن وأنظمة الحمية الغذائية وأيضاً كعك الشوفان من الأطعمة المناسبة لمرضى السكري والكوليسترول حيث أنه لا يحتوي على نسبة عالية من السكريات أو الدهون، كما أنه يتسم بالمذاق الشهي ومع اقتراب عيد الفطر المبارك أصبح من السهل الآن تحضير كعك الشوفان بالمنزل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات التي تتبع في تحضير كعك الشوفان.

تحضير كعك الشوفان

يتم تحضير كعك الشوفان بالمنزل بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كعك الشوفان.

مكونات كعك الشوفان

100 جرام من دقيق الشوفان. بيضتان دجاج كاملتان. خمسين جرام من دقيق القمح الكامل. أربعون جرام من سكر الفواكه. كيس من مسحوق الخبز. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كعك الشوفان

يبحث الكثير من الأشخاص عن الخطوات التي تتبع في تحضير كعك الشوفان بالمنزل وفيما يلي الخطوات التي تتبع في تحضير كعك الشوفان.

طريقة تحضير كعك الشوفان