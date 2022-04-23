كنز رباني للبشرة خلطة زيت جونسون والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

تعتبر خلطة زيت جونسون والفازلين ، من أقوي الوصفات التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، وهو أحد أشهر المنتجات التي تدخل في العناية بالبشرة، بعد استخدمك هذه الوصفة الطبيعية سوف تتغير حياتك إلي الأبد، وهي من أكثر الوصفات المستخدمة في تبيض وتنعيم البشرة وإزالة التصبغات، وهي تعد من المواد الطبيعة المفيدة للبشرة ولها فوائد عديدة، وتعمل هذه الوصفة علي منع تهيج البشرة وجفافها ويحافظ علي نعومتها، لذلك تبحث دائماً جميع السيدات والفتيات عن وصفة طبيعية غير ضارة للبشرة ومضمونة، والتي أثبتت فاعليتها في تفتيحها وتنعيمها وإعادة إليها حيويتها وإشراقها، بعد استخدامك هذه الوصفة الفعالة سوف تحصلين علي بشرة مشرقة ونضرة وجذابة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل وصفة زيت جونسون والفازلين في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل خلطة زيت جونسون والفازلين

هيا بنا نتعرف من هنا علي مكونات هذه الوصفة السحرية لتفتيح وهي كالتالي:-

2 معلقة صغيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة ماء ورد.

3 ملاعق كبار من زيت جونسون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير خلطة زيت جونسون والفازلين لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الفازلين وماء الورد وزيت جونسون، ونخلط حتي تمام التجانس. ثم نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة، ويترك علي الوجه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يغسل باستخدام الماء الفاتر ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد زيت جونسون والفازلين للبشرة

من هنا سوف نتعرف علي فوائد هذه الوصفة وهي كما يلي:-