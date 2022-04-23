طريقة بسيطة وسهلة لعمل الكحك الناعم الدايب في المنزل وطعمة احلي من المحلات

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كلما اقترب عيد الفطر المبارك كلما زاد البحث عن أهم الحلويات التي تقدم عادتًا في ايامه، وبالطبع جميعنا نعلم أن الكحك من أهم وأفضل الأنواع، فهو يتميز بطعم اللذيذ الناعم، ويتم حشو الكحك أما بالملبن الجميل أو بالعجوة، ويتم تناول الكحك في الصباح مع كوب الشاي الساخن، والان تابعو معنا هذا المقال لمعرفة كيفية عمل الكحك الكعك الناعم فى المنزل بدل من شرائه من الخارج.
طريقة عمل الكحك الناعم فى المنزل
كلنا نعلم تعلق الاطفال الشديد بكحك العيد ليس فقط الأطفال والكبار ايضًا، وإذا تم تجهيز في المنزل يزداد الشعور بفرحة العيد لكل أفراد الاسرة، وطريقة تحضيره بسيطة لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود وهي كالآتي:
مكونات عمل الكحك الدايب
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوبين من السمن ويفضل البلدي أو الزبدة.
- ربع كيلو من السمسم.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب.
- ملعقتين كبار من الخميرة.
- ملعقتين من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
مكونات الحشو
- نصف كيلو من الملبن.
- كوب من البندق المجروش.
طريقة التحضير
- قومي بتذويب السكر في نصف كوب المياه الدافيء،. ويتم إضافة الخميرة الفورية إليها، مع التقليب المستمر، وترك الكوب جانبًا حتى تختمر.
- احضري وعاء آخر غويط مناسب الحجم، ثم أضيفي بداخله الدقيق المنخول، مع إضافة رشة الملح، ورائحة الكحك البودرة، والسمسم.
- قلبي المكونات مع بعض حتى تختلط وتتجانس.
- قومي بعمل فجوة في منتصف خليط الدقيق.
- أضيفي بداخلها السمن بعد أن يقدح ويصبح سائل.
- قلبي كل المكونات مع بعض حتى يمتزج الخليط بالكامل بالسكن.
- أضيفي بعد ذلك الخميرة الفورية المضافة في الماء، و اعجني المكونات بشكل جيد، وأضيفي بعد ذلك اللبن الحليب.
- استمري في التقليب، ثم يتم تغطيتها واتركيها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجين.
- بعد ذلك قومي بتشكيل العجين وحشوها بالملبن المخلوط بالبندق.
- اتركي كل الكعك في صاج، واتركيها لمدة نصف ساعة مرة أخرى حتى يختمر ويرتاح.
- ادخلي الصاج بعد ذلك الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى الحصول على اللون الذهبي.
- اخرجي الكحك واتركيه حتى يبرد.
- يزين الكحك بعد ذلك بالسكر البودرة على الوجه.
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