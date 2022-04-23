طريقة بسيطة وسهلة لعمل الكحك الناعم الدايب في المنزل وطعمة احلي من المحلات

كلما اقترب عيد الفطر المبارك كلما زاد البحث عن أهم الحلويات التي تقدم عادتًا في ايامه، وبالطبع جميعنا نعلم أن الكحك من أهم وأفضل الأنواع، فهو يتميز بطعم اللذيذ الناعم، ويتم حشو الكحك أما بالملبن الجميل أو بالعجوة، ويتم تناول الكحك في الصباح مع كوب الشاي الساخن، والان تابعو معنا هذا المقال لمعرفة كيفية عمل الكحك الكعك الناعم فى المنزل بدل من شرائه من الخارج.

طريقة عمل الكحك الناعم فى المنزل

كلنا نعلم تعلق الاطفال الشديد بكحك العيد ليس فقط الأطفال والكبار ايضًا، وإذا تم تجهيز في المنزل يزداد الشعور بفرحة العيد لكل أفراد الاسرة، وطريقة تحضيره بسيطة لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود وهي كالآتي:

مكونات عمل الكحك الدايب

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوبين من السمن ويفضل البلدي أو الزبدة.

ربع كيلو من السمسم.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من الخميرة.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

مكونات الحشو

نصف كيلو من الملبن.

كوب من البندق المجروش.

طريقة التحضير