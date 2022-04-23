معجزة كريم الخيار لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الاسمرار في دقائق، كثير من السيدات يعانين من اسمرار البشرة وتغير اللون الطبيعي لها وهذا يعود لتأثر البشرة بعوامل الجو المختلفة وأهمها أشعة الشمس التي تعطي لون للطبقة الخارجية أغمق من اللون الطبيعي للبشرة، ولهذا يكثر البحث عن كريمات طبيعية لتبييض الوجه بدلاً من استخدام مستحضرات كيميائية، وذلك لتأثيرها علي البشرة وفعاليتها في علاج مشاكل البشرة بشكل سريع كما أنها أكثر أمان وليس لها أي آثار جانبية، ويعد الخيار من أفضل المكونات التي تساعد في تبييض البشرة وترطيبها ومنحها النضارة والحيوية.

معجزة كريم الخيار لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة من أول استعمال



يعد تبييض البشرة من الأمور التي تسعي إليها الكثير من الفتيات حيث أن البشرة البيضاء من أهم علامات الجمال.

المكونات:

حبة خيار.

كمية نشا.

ماء ورد حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

نبدأ بغسل حبة الخيار جيداً دون تقشيرها. بعد ذلك نقوم بوضعها في الخلاط الكهربي لنبشرها مع كمية ماء ورد قليلة لتساعد في بشر حبة الخيار. نقوم بتصفية الخليط لنحصل على ماء عصير الخيار، يمكن استخدام هذا الماء ووضعها في مكعبات الثلج الخاصة بالثلاجة. بعد تفريز هذه المكعبات تستخدم بشكل يومي مثل التونر للبشرة قابض للمسام في الصباح. ويمكن أيضاً إضافة ملعقة نشا صغيرة لعصير الخيار ونقلبهم مع بعض جيداً ليتكون خليط قوامه شبه سائل. ثم نضع الخليط على حمار بخار ونقلبه لعدة ثواني حتى يتحول قوام الخليط لقوام كريمي. بعد ذلك نفرد الكريم على البشرة بعد تنظيفها ويترك لمدة تلت ساعة حتى يجف. ثم نشطف البشرة جيدًا ونمرر عليها قطنة بها ماء ورد، ونرطبها بالمرطب المناسب.

كريم الخيار والنشا لتفتيح الوجه

النشا يساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة في الوجه كما يقوم بشد التجاعيد لاحتوائه علي فيتامينات هامة للبشرة.

المكونات:

ملعقة حليب بودر.

حبة كبيرة خيار.

ملعقة نشا كبيرة.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير:

بعدما نغسل حبة الخيار نقوم ببشرها باستخدام المبشرة اليدوية لنحصل على ماء الخيار فقط. ثم نضع عصير الخيار في وعاء ونخلطه مع الحليب الجاف والنشا ونقلب كل المكونات مع بعضها في الوعاء. ونرفع الخليط على نار هادئة ونتركه حتى يتكون خليط قوامه كريمي ثقيل. بعد ذلك نضع الكريم في العبوة الفارغة ونغلقها بإحكام، ثم نضعها في الثلاجة لحين وقت الاستخدام. يتم استخدام هذا الكريم مرتين بشكل يومي لنحصل على نتيجة سريعة ومرضية.

ماسك الخيار لنضارة البشرة

هذا الماسك يعطي البشرة الإشراق والنضارة كما يقوم بترطيب البشرة، ويتم الحصول عليها كما يلي:

المكونات:

ربع كوب من الخيار المبشور.

ملعقة جل صبار كبيرة.

طريقة التحضير: