حلى بارد بالحليب بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي جداً

حلى بارد بالحليب ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدته الصحية، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى بارد بالحليب بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى بارد بالحليب

يتكون حلى بارد بالحليب من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

125 جم زبدة.

كوب دقيق.

لتر حليب.

كوب إلا ربع سكر.

باكيت فانيليا.

مقادير صوص الشوكولاتة

160 جم شوكولاتة داكنة مذابة.

ثلث كوب حليب ساخن.

للتزيين

صوص شوكولاتة.

أو صوص التوفي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى بارد بالحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: