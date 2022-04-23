بكوب من السمنة حضري الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة

الغريبة السعودي ، تعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في المناسبات والاعياد والافراح، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في العيد، حيث أنها يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية والكثير من مدنها، ويمكن عملها بالمصلين أو المكسرات أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من أسهل الحلويات، وتعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من العجن حتي لا تتشقق أو تجف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مقادير الغريبة السعودي

هناك بعض المكونات التي تحتوي عليها الغريبة السعودي التي تعطيها مذاق لذيذ وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مقدار كوب من السمنة.

كوب من دقيق الحمص.

مقدار نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السمنة السائلة.

فستق حلبي مجروش.

فول سوداني مجروش.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة الأعداد

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة السعودي في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-