حلوى محشية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز لم تجربوها من قبل

حلوى محشية ، من ألذ وأشهى الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة حلوى محشية بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات حلوى محشية

تتكون فطائر حلوى محشية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

خبز التوست (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلا من شرائه).

2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام (اختياري).

2 كوب من الحليب.

مكسرات.

2 ملعقة كبير من القشطة (اختياري).

شربات وسط بارد.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر حلوى محشية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والنشا والكريم شانتيه، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي على البارد حتى تذوب المكونات.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ثم نضيف القشطة ونقلب باستمرار لبعض الوقت.

بعد ذلك نرفع القشطة من على النار ونضعها في وعاء آخر، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها حتى تبرد.

ثم نحضرخبز التوست، ثم نقطعه شرائح، ثم نقطع أطراف الشرائح، ثم ننفرد كل شريحة بالشوبك.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الدقيق والقليل من الماء ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نوزع فوق كل شريحة مقدار من القشطة أو المكسرات، ثم نلف الخبز رول وندهن أطرافه بخليط الدقيق لكي نغلقه من جميع الجهات.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.