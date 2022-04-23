نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك في المقال التالي
الله سبحانه وتعالى لم يخلق نبات إلا وله فوائد عديدة، وحديثنا في هذا المقال لن يكون عن نبات واحد فقط، وإنما نتحدث عن نوعين لهم فوائد لا حصر لها، ولن نطيل عليكم في الحديث و سنخبركم عن ماذا نتحدث، معجزة زيت الزيتون والقرنفل، بالفعل هي معجزة عند نقوم بعمل خليط من هذين المكونين، ثم نقوم بوضعها في المساء قبل النوم، لن تصدقي نتيجة هذا الخليط، لكي تتعرفي على المكونات وطريقة تحضير الوصفة، تابعي معنا باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.
مكونات خلطة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
زيت الزيتون له فوائد كثيرة، بالإضافة إلى أنه عندما نقوم بعمل خليط من زيت الزيتون والقرنفل تتضاعف الفوائد للشعر، حيث يعمل على تنظيف فروة الشعر والتخلص من القشرة المزعجة، ونحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الخلطة السحرية التي لا مثيل لها:
- كوب كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.
- ثلاث ملاعق من القرنفل المطحون.
- وعاء مناسب يوضع الخليط فيه.
- قطعة قماش أكبر من حجم البرطمان.
طريقة تحضير الوصفة السحرية لحل كل مشاكل الشعر
لا يمكننا تجاهل أهمية القرنفل للشعر، وهذا الخليط التي تم ذكر مكوناته في الفقرة السابقة، له نتيجة جبارة على الشعر، ومن أهم هذه الفوائد هي:
- مرطب قوي و فعال لترطيب الشعر من الجذور.
- يساعد في التخلص هيشان الشعر الذي يعاني منه الكثير، والأطفال على وجه الخصوص.
- وصفة سحرية لتطويل الشعر القصير.
- ملء الفراغات الأمامية للشعر.
- يعطي لمعان للشعر لا مثيل له.
طريقة تحضير الوصفة:
- يتم تقليب زيت الزيتون مع القرنفل جيدا.
- يتم وضع هذا الخليط في برطمان، ثم نقوم بوضع البرطمان في قطعة قماش ونقوم بلفها جيدا.
- يوضع البرطمان لمدة خمسة أيام في مكان لا يصل إليه الضوء ولا الحرارة.
- بعد مرور الوقت نضع الخليط في وعاء على النار، حتى يتم التسخين.
- يتم وضعه على الشعر، ثم يتم تركه لمدة ساعة ونصف.
- يتم غسل الشعر بالشامبو جيدا.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، والاستمرار عليها أكثر من أسبوعين.
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