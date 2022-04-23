نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير القراقيش السادة في البيت بطعم خيالي مثل الجاهز في الأفران في المقال التالي

تعتبر القراقيش من المخبوزات الشهية التي لا يخلو منها أي منزل مصري ويفضل تناولها أفراد العائلة على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الشاي باللبن وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتحتوي على كثير من المغذيات التي يعتمد عليها الجسم وبسبب غلاء الأسعار تفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات ويمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويمكنكم تناولها كوجبة سناك بين الوجبات وفي أي وقت ويمكن عملها سادة أو بالعجوة حسب رغبتكم. مقادير عمل القراقيش السادة كيلو من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزيت

كوب من الماء الدافئ للعجن

مقدار كوب واحد من اللبن الدافئ

كوبين من السمن البلدي

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من الشمر

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من اليانسون

ملعقة واحدة من السمسم

رشة من ملح طريقة تحضير القراقيش السادة أولا نحضر كوب الماء الدافئ ونضع به الخميرة والسكر ونقلبهم جيدا ونتركها حتى تزداد في الحجم.

ثم نحضر إناء ونضع به الدقيق المنخول ونضيف إليه رشة الملح ونقوم بعمل حفرة في المنتصف.

نحضر إناء عميق ونضع به السمنة والزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نضيف إليه الشمر والسمسم واليانسون.

ثم نسكب السمنة بحرص في حفرة الدقيق ونقوم بالتقليب ببطء باستخدام ملعقة خشبية حتى يتشرب السمنة جيدا.

نترك الخليط حتى يبرد ويهدأ قليلا، ثم نقوم بالعجن جيدا باستخدام اليد حتى نتأكد من تجانس المكونات جيدا.

ثم نضيف الخميرة مع الاستمرار في العجن ونضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة لينة.

نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر في الغرفة.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتشكيلها ونقوم بتقسيم العجينة إلى قطع عجين متوسطة ونفردها بالنشابة على شكل مستطيل ونقطعها إلى قطع صغيرة.

نرص القراقيش في صينية ونتركها حتى تختمر قليلا مرة أخرى.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج القراقيش جيدا.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نرصها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة تحضير القراقيش السادة في البيت بطعم خيالي مثل الجاهز في الأفران - ثقفني

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